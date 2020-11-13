КС: выдворение иностранцев в страны, где им угрожает опасность, противоречит конституции

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционными Закон о режиме иностранцев в той его части, которая запрещает сообщать лицам, выдворяемым из страны по соображениям национальной безопасности, основания такого решения. Также суд признал неконституционной норму, которая разрешает выдворять иностранцев в страны, где они могут подвергнуться пыткам или бесчеловечному обращению.

По мнению автора обращения в КС, депутата от партии "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайба, эти нормы противоречат статье 20 Конституции — праве граждан на свободный доступ к правосудию и части 2 статьи 24, согласно которой никто не может подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство наказанию или обращению.

"Признается неконституционной формулировка "в тексте решения не указываются основания его принятия" из часть 3 статьи 55 Закона о режиме иностранцев", — говорится в решении Конституционного суда, которое огласила председатель Домника Маноле.

Также был признан неконституционным текст: "Указанные сведения и информация не могут быть сообщены ни в какой форме, прямо или косвенно, иностранцу, объявленному нежелательным лицом, в том числе в процессе рассмотрения судебной инстанцией жалобы на решение об объявлении лица нежелательным" из части 2 статьи 56 того же закона.

Кроме того, суд признал неконституционными нормы, разрешающие выдворять иностранцев в страны, где им угрожают пытки и бесчеловечное или унижающее его достоинство обращение.

"Также признаются неконституционными пункт (е), части 1 статьи 60 и часть 11 статьи 63 Закона о режиме иностранцев", - говорится в решении суда.

До изменения этих норм парламентом, согласно постановлению суда, решение о признании лица нежелательным на территории Республики Молдова из соображений национальной безопасности должно содержать мотивировочную часть в той степени и манере, в которой учитываются интересы национальной безопасности.

Представитель Алайбы в Конституционном суде, адвокат Владислав Грибинча заявил, что именно эти положения применялись во время выдворения учителей турецкого лицея Orizont в сентябре 2018 года.

Представитель парламента в КС Раду Раду подверг критике аргументы автора обращения, заявив, что информация, ставшая основанием для признания лица нежелательным, может быть раскрыта в порядке закона о Государственной тайне.

Представитель Службы информации и безопасности в КС Раду Фрижа также назвал доводы, изложенные в обращении в суд, безосновательными.

"Не только эти нормы, но и вся система юстиции в целом обеспечивают доступ к правосудию и разъясняют, как каждый из участников процесса может воспользоваться своим правом на информацию, и как может получить доступ к необходимой информации", — заявил Фрижа.

Представитель правительства, глава Бюро по миграции и беженцам, Ольга Поалелунжь согласилась с автором обращения частично. Она признала обоснованными только требования признать неконституционными нормы, разрешающие выдворить иностранца в страну, в которой его жизнь будет находиться под угрозой.

Дело о высылке учителей в Турцию

В 2018 году из Молдовы были высланы семеро учителей, граждан Турции. По этому же делу были задержаны и двое бывших заместителей СИБ вместе с директором Бюро по миграции и беженцам Ольгой Поалелунжь. После ряда следственных мероприятий глава Бюро по миграции, а также заместители бывшего директора СИБ больше не находятся под следствием.

Прокуроры установили, что руководство Бюро по миграции не было поставлено в известность о высылке граждан Турции.

По данным следствия, СИБ самостоятельно занимался депортацией этих граждан без письменного запроса от Бюро по миграции и без согласования операции с этим ведомством. Однако именно Бюро по миграции - единственный орган, у которого есть полномочия для проведения всех мероприятий по высылке иностранных граждан из страны. Но, по информации следствия, операцией управлял именно Василий Ботнарь, который на тот момент занимал должность главы СИБ. Его заместители, как уточнили в Генпрокуратуре, лишь выполняли распоряжения руководителя, будучи заверенными, что все законно.

В ходе расследования обвиняемый сотрудничал со следствием.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Молдову виновной в нарушении прав пяти из семи турецких учителей, которых выслали 6 сентября 2018 года. Решение опубликовали 11 июня прошлого года. Суд обязал правительство Молдовы выплатить каждому из них по 125 тысяч евро.

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