Депутаты Госдумы пообщались с российскими соотечественниками

Встреча состоялась сегодня в здании посольства Российской Федерации в Кишиневе и прошла в неформальном, "свободном режиме".

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Члены делегации Государственной думы прибыли в Кишинев для того, чтобы в воскресенье в качестве наблюдателей принять участие во втором туре выборов президента Молдовы. Однако, по давно сложившейся традиции, любой визит (с чем бы он ни был связан) российских депутатов и сенаторов в нашу страну всегда включает в себя близкое общение с соотечественниками. На сей раз представители нижней палаты парламента РФ встретились с членами правления Координационного совета российских соотечественников Молдовы.

Посол России Олег Васнецов, открывший встречу, особенно высоко оценил усилия общественных организаций AUGUST и "Вече", которые занимаются реставрацией и установкой памятников советским солдатам, павшим на молдавской земле в годы Великой Отечественной, поисковой деятельностью, историческими исследованиями.

"Сегодня мы сталкиваемся с колоссальной пропагандистской машиной, которая буквально перемалывает историю Второй мировой. И молодежь многих стран уже не представляет себе, какой ужасной была та война, что такое концентрационные лагеря, какую угрозу нес нацизм всему миру. Вы же, для того чтобы эта память была сохранена, здесь, в Молдове, прилагаете поистине титанические усилия", - сказал посол Васнецов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев коснулся на встрече другого важного аспекта – возможности выпускников русских школ в странах Содружества поступать на бюджетной основе в вузы России. По его словам, глава думского комитета напрямую обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой об увеличение квот для детей соотечественников на обучение в российских образовательных учреждениях.

"Президент поддержал нашу инициативу. До 2024 года квоты на образование для ребят из стран СНГ будут увеличены вдвое. На это уже в нынешнем году заложены денежные средства", - заявил депутат Госдумы.

Кроме того, он поделился новостью, которая обрадует соотечественников, стремящихся получить российский паспорт.

"Нам удалось принять закон, позволяющий получать российское гражданство, не отказываясь при этом от уже существующего. Пока это будет распространяться только на тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Но уже подготовлен законопроект, по которому эта норма будет применима для всех соискателей гражданства в странах Содружества", - сообщил Тайсаев.

Также, по его мнению, процедура получения гражданства России соотечественниками должна быть упрощена и ускорена.

Глава правления Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович и председатель Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул подарили членам делегации Госдумы экземпляры книг на военно-историческую тематику, изданных в Молдове при поддержке Российской Федерации.

"Мы в Молдове очень внимательно следим за всеми событиями, происходящими в Российской Федерации. С радостью наблюдаем, например, как России выходи на передовые рубежи в мире в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как выступает надежным миротворцем, прекратив войну в Нагорном Карабахе", - заявил Петрович.

Настоятель Свято-Георгиевской церкви протоиерей Николай Флоринский в свою очередь призвал представителей законодательной власти РФ способствовать тому, чтобы как можно больше учеников и преподавателей русских школ Молдовы получили возможность лично побывать в России.

"Ребят и их учителей обязательно нужно вывозить в разные города Российской Федерации. Чтобы они увидели страну своими глазами, чтобы подышали русским воздухом, зарядились им. Тогда мы получим большое количество искренних сторонников русского мира и здоровых, дружеских отношений между Молдовой и Россией", - убежден протоиерей Флоринский.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova