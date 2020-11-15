Наблюдатель от МПА СНГ: видим в Молдове рост гражданского сознания

Процесс голосования на избирательном участке в лицее имени Гоголя начался через несколько секунд после открытия.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Самой первой, ровно в 07.00 проголосовала женщина, категорически отказавшаяся представиться, но заявившая корреспонденту Sputnik Молдова, что отдала свой голос "за удачу для нашей страны"...

Как и две недели назад на открытие участка в лицее имени Гоголя прибыла группа наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. В ее составе – заместитель генсека Совета МПА Айдын Джафаров, директор Международного института развития демократии Иван Мушкет и координатор группы, депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев.

Наблюдатели похвалили уровень организации голосования в республике.

"Учитывая, что в Молдове, как и во всем мире, свирепствует пандемия коронавируса, высокий уровень организации процесса волеизъявления граждан и в Кишиневе, и в регионах страны свидетельствует о высокой квалификации тех, кто готовил эти выборы. Мы, как наблюдатели, почти не фиксировали серьезных нарушений, отклонений от международных стандартов. Уверен, так же гладко пройдет в Молдове и второй тур", - заявил Sputnik Руфат Гулиев.

По его словам, в СНГ сегодня отмечается "заметный всплеск гражданского самосознания и политической активности граждан". Гулиев утверждает, что в странах Содружества все больше людей, уверенных, что от их персонального голоса зависит многое.

"Я уже бывал в вашей стране не меньше двух десятков раз, а мой стаж работы наблюдателем – 14 лет. Я могу судить, как изменился гражданский настрой жителей Молдовы. Я вижу, что люди в вашей стране сегодня хотят непосредственно участвовать в строительстве государства, в его политическом развитии. И это отрадно", - говорит Гулиев.

Возросшую явку избирателей в ходе текущих выборов президента отмечает и председатель участка №1\109 в лицее имени Гоголя Лариса Крецу.

"Мы уже знаем фактически в лицо большинство из 1282 избирателей, прикрепленных к участку. Уже в первом туре явка оказалась выше, чем на выборах 2016 года. Ожидаем, что сегодня количество граждан, проголосовавших на участке в лицее им. Гоголя, будет еще выше", - прогнозирует Лариса Крецу.

В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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