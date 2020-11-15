Глава миссии наблюдателей от СНГ: второй тур выборов проходит без серьезных нарушений

Наблюдатели из стран Содружества утверждают, что на выборах в Молдове пока не зафиксировано эксцессов, которые могли бы повлиять на окончательные итоги.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik Возглавляющий миссию наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский сегодня вышел к прессе на столичном избирательном участке № 121, расположенном в здании Центра военной культуры и истории. По его словам, к 11 часам дня голосование во втором туре президентских выборов в Молдове проходит без серьезных нарушений, в соответствии с международными стандартами и Кодексом о выборах РМ.

"С утра я посетил уже пять избирательных участков в Кишиневе и на каждом из них, по традиции, подходил к национальным наблюдателям – чтобы сверить их и наши выводы касательно организации и хода процесса волеизъявления граждан Молдовы. Отмечу, что наши мнения практически полностью совпадают. Национальные наблюдатели, как и наблюдатели от СНГ, оценивают уровень подготовки и проведения голосования как весьма высокий", - заявил Гуминский.

Он сообщил, что пять человек, в первом туре аккредитованные как наблюдатели за выборами, на второй тур приехать в республику не смогли – получив в своих странах положительные тесты на коронавирус. При этом Виктор Гуминский высоко оценил эффективность мер эпидемиологической безопасности, которые применяются на молдавских избирательных участках в ходе нынешней избирательной кампании.

"Меры безопасности соблюдаются безукоризненно. Причем, как в столице, так и в районах, многие из которых нам также довелось посетить. Конечно, везде находятся неорганизованные, недисциплинированные граждане, которые могут проскочить на участок без маски. Считаю, это не вина избирательных бюро, которое просто физически не могут уследить за каждым, особенно при большом скоплении людей. Однако подобные нарушения, если и случаются, не могут повлиять на окончательные итоги выборов», - утверждает Виктор Гуминский.

Что касается более серьезных нарушений, глава миссии наблюдателей от СНГ отмечает, что таковые наблюдаются главным образом на границе с Приднестровьем.

"Обо всех фактах блокирования подъездных путей к избирательным участкам наши наблюдатели своевременно информировали Центральную избирательную комиссию Молдовы. Позавчера по прибытию в Молдову я встретился с председателем ЦИК Дорином Чимилом, с которым еще раз обсудил нарушения на приднестровских участках. Во втором туре мы отправили туда тех же наблюдателей, которые отслеживали ситуацию две недели назад", - сказал Гуминский.

Напомним, что сегодня в 10 вечера состоится заседание совета координаторов миссии наблюдателей от СНГ, которое выработает общее заявление по второму туру президентских выборов в Молдове. Завтра это заявление будет обнародовано.



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