ЦИК осуждает насильственные действия протестующих в Варнице

Центризбирком призвал граждан к спокойствию и предупредил об ответственности за нарушение избирательных прав.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия осудила насильственные действия, которые происходят в селе Варница Новоаненского района, в которых задействованы местные жители и ветераны вооруженного конфликта на Днестре. Об этом говорится в сообщении для прессы, распространенном Центризбиркомом.

"Мы сожалеем о том, что доступ к избирательному участку был заблокирован, а для урегулирования конфликта потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов, чтобы обеспечить реализацию права голоса избирателям из населенных пунктов на левом берегу Днестра", — заявили в ЦИК.

Центризбирком призвал граждан к спокойствию и предупредил, что любые действия по ограничению свобод и прав других лиц противоречат законодательству Республики Молдова.

"Комиссия в пределах своей компетенции принимает меры для обеспечения права голоса для всех граждан Республики Молдова, в том числе проживающих в населенных пунктах, не находящихся под контролем властей Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Напомним, на подъезде к избирательному участку в селе Варница ветераны приднестровского конфликта попытались перекрыть дорогу для жителей Приднестровья, которые направлялись на избирательный участок. Между ними и полицейскими завязалась потасовка. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили комбатантов с дороги. Для этих целей привлекли спецназ.

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