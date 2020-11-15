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Медицинский персонал показывает быстрый тест на коронавирус пациента

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 507 случаев COVID-19

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2315)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201115/32485188/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-507-sluchaya-COVID-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 89 279.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 507 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в воскресенье вечером.

Мальме, Швеция. Архивное фото
© CC BY-SA 2.0 / Maria Eklind / Malmö, Sweden
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Выявлен один случай импорта инфекции из Румынии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 89 279.

За минувшие 24 часа проведен 3502 теста, при этом первичных — 3032.

Коронавирус выявлен, в том числе у 33  медработников: 5 врачей, 20 медсестер и 8 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 252 пациентов (из них 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1286 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 70 812 человек.

Зафиксированы еще 13 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2019.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2315)

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