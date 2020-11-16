От президента к президенту

Каким образом в Молдове законодательно регулируется переход полномочий от предыдущего президента к вновь избранному.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Ответ на этот вопрос содержится в Конституции Республики Молдова, конкретнее – в статьях 79-ой и 80-й.

Согласно Основному закону РМ, сначала результаты президентских выборов должны быть признаны Конституционным судом. Затем, не позднее чем в 45-девный строк после дня выборов, избранный глава государства произносит перед Парламентом и КС присягу. Вот ее текст:

"Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы".

Ровно в день принесения присяги начинается отсчет четырехлетнего срока правления президента Республики Молдова. По молдавской Конституции, глава государства может занимать эту должность не более двух сроков подряд. Однако срок полномочий президента может быть продлен органическим законом в случае войны или катастрофы.

Напомним, что инаугурация Игоря Додона состоялась 23 декабря 2016 года. По Конституции, он будет оставаться главой молдавского государства, пока в должность не вступит новый президент.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Всего проголосовал 1 650 131 избиратель, явка составила 52,78%.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур.

В октябре 2016 года Санду и Додон уже выходили во второй тур президентских выборов. Тогда победу одержал Додон.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova