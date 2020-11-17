Молдавская "Маргарет Тетчер" или Кто такая Майя Санду

Победившая на нынешних президентских выборах Майя Григорьевна Санду – молодой политик, успешный профессионал и явно весьма амбициозный человек. Вот только хватит ли этих качеств, чтобы стать еще и хорошим главой государства?

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Санду родилась в 1972 году в глубокой молдавской провинции, в селе Рисипены Фалешстского района. При этом получила блестящее образование и построила карьеру, которую многие назвали бы головокружительной. Судите сами.

Завидный послужной список

Майя Санду окончила факультет менеджмента Академии экономического образования Молдовы, изучала международные отношения в Академии государственного управления при президенте РМ, отучилась год в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди. Владеет четырьмя языками – румынским, русским, английским и испанским.

Двадцати двух лет отроду Санду стала советником замглавы одного из управлений при министерстве экономики РМ, а позднее возглавила в ведомстве собственное управление. В разные годы работала экономистом и консультантом в бюро Всемирного банка в Молдове. Санду была главным политическим советником премьер-министра Дмитрия Брагиша, координатором одной из программ в рамках ПРООН. Два года подряд трудилась в столице США на посту советника исполнительного директора Всемирного банка. С июня 2012-го по июль 2015-го была министром образования Молдовы, а июне 2019 года на несколько месяцев возглавила правительство РМ.

В феврале того же года партия Майи Санду вместе с Платформой "Достоинство и правда" (DA) в блоке ACUM участвовала в парламентских выборах. Сама Санду получила мандат депутата по одномандантому округу №50.

И наконец, в декабре нынешнего года Майя Санду перед лицом молдавского парламента и Конституционного Суда принесет присягу президента Республики Молдова.

Что первым бросается в глаза в этом (и впрямь впечатляющем) послужном списке? А то, что Майя Григорьевна, кажется, даже с младых ногтей, никогда не работала на низовых, рядовых должностях.

Мы ведь традиционно привыкли уважать директора завода, когда-то начинавшего простым токарем, главреда газеты, который в молодости стер не одну пару подметок, добывая свой репортерский хлеб. А тут – сплошные "заместитель", "советник", "консультант", "министр", "президент"…

На кого ты работаешь?

Люди, которым довелось взаимодействовать с Майей Саднду в профессиональной сфере, вольно или невольно отмечают одну ее рельефно выпирающую черту. Вот как свой опыт общения с Санду вспоминает бывший вице-премьер, экс-министр экономики Александр Муравский, который в 1999-ом на фоне сложнейшей экономической ситуации в республике вел переговоры со Всемирным банком, рабочую группу которого сопровождала Санду:

"Ведем тяжелую дискуссию. Выторговываю послабления или убеждаю членов делегации Всемирного банка в необходимости снятия некоторых требований, поскольку население просто не выдержит этого удара. Эксперты соглашаются. И вдруг раздается тоненький голосок Майи...".

Санду, рассказывает Муравский, на этих переговорах столь рьяно встревала в ход обсуждения, дабы защитить позицию работодателя в ущерб интересам правительства Молдовы, что начинали колебаться даже матерые эксперты.

"Я объявляю перерыв, отправляю делегацию Всемирного банка на обед и прошу Майю задержаться на пару минут. Когда все выходят, я задаю ей вопрос в лоб: "На кого ты работаешь? То, что ты получаешь зарплату в ВБ – понятно. Но ты гражданка Молдовы. Неужели ты не понимаешь губительность этих рекомендаций в данный момент?" Она сначала пыталась что-то объяснить... Но после короткой дискуссии я просто сказал, что если она еще раз откроет рот, то дверь в мой кабинет будет для нее закрыт, с какой бы делегацией она ни пришла...", - говорит Муравский.

Любопытно, что похожий "модус вивенди" специалисты отмечали и в короткий период летом прошлого года, когда, сразу после изгнания из Молдовы Влада Плахотнюка, новое правительство правых под предводительством Санду вело переговоры с Международным валютным фондом. Переговоры, которые многие в том момент окрестили "пораженческими".

"Обычный чиновник МВФ, пусть даже он и окончил Гарвард, в принципе не знает, чем и как живёт Молдова. И, как студент экономического факультета, даёт наставления строго по учебнику. Хорошо, если члены правительства, ведущие переговоры с МВФ, это понимают и последовательно отстаивают интересы своей страны. Но сегодня в молдавское правительство пришли люди, не имеющие опыта работы с международными организациями. Они и сами-то недостаточно хорошо разбираются в ситуации в Молдове. А соответственно не могут выставить МВФ реальные контраргументы и просто смотрят чиновникам фонда в рот", - говорил тогда известный молдавский экономист Михаил Пойсик, оценивая профессионализм правительства "технократов", и в первую очередь премьера Санду.

Отметим при этом, что все тот же Муравский объективно характеризует экономиста-аналитика Майю Санду как "специалиста высокой квалификации". Но...

"Но, как политик она увы... И эта её черта по любому случаю "стучать" своим западным работодателям то в Вашингтон, то в Брюссель, то в Бухарест и приветствовать их меры и заявления, направленные против правительства Республики Молдова не могут заслуживать ни капли поддержки", - вынес персональный вердикт бывший молдавский вице-премьер.

Зависит от ответа

И конечно, в Молдове по сей день припоминают Майе Санду жесткость (кто-то и вовсе скажет, жестокость) в ее бытность министром просвещения. Речь в первую очередь даже не о пресловутой "реформе по оптимизации образования", в результате которой были закрыты десятки сельских школ. Преподаватели-практики и выпускники до сих пор с содроганием вспоминают "войну", которую Санду объявила списываниям на экзаменах, введя совершенно драконовскую систему контроля и наблюдения.

Статистика утверждает, что результаты экзаменов на бакалавриат были самыми низкими за всю историю постсоветской Молдовы в период, когда министерство возглавляла Майя Санду. И во многих случаях – не потому, что нельзя было заглянуть в тетрадь соседа. Скорее - в силу гнетущей, едва ли не "тюремно-лагерной" атмосферы, в которой с подачи госпожи министра юные лицеисты вынуждены были демонстрировать полученные знания. Да и в целом эксперименты Майи Санду к резкому росту качества молдавского образования, увы, так и не привели.

К слову. Наверное, у каждого в классе была девочка-отличница, первая во всем, всегда служившая примером скрупулезного исполнения школьных правил. Ее вечно хвалили учителя, родители ставили в пример, но часто недолюбливали одноклассники.

По опыту, из таких девочек получаются великолепные исполнители, но они плохо умеют принимать самостоятельные решения, а главное, нести за них ответственность.

Подытожим. Через пару недель в кресле молдавского президента будет сидеть человек, несомненно, способный, целеустремленный, отлично знающий, чего хочет. Однако получится ли из Майи Санду молдавская Маргарет Тэтчер – будет, видимо, зависеть от того, как она ответит на давний вопрос Муравского "На кого работаешь?"...

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