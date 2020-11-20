Санду выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья

В интервью украинскому изданию Санду рассказала о проблеме Приднестровья и своем видении урегулирования конфликта.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что урегулирование ситуации в Приднестровье должно предусматривать полный вывод российских миротворцев. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

"Я выступаю против федерализации Молдовы, я не поддерживаю варианты, которые предлагал [президент Молдовы Игорь – ред.] Додон с его партией", - ответила Санду на вопрос о статусе Приднестровья.

По ее словам, приднестровский конфликт должен быть урегулирован мирным путем, однако формат урегулирования еще не найден.

Санду также заявила, что без участия России урегулирование в Приднестровье невозможно, отметив, что Москва является одной из сторон переговоров.

"И – да, Приднестровье поддерживается Россией. В том числе – и поставками газа бесплатно, и многими другими способами", - сказала Санду. При этом она добавила, что Молдова не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии.

В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы

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