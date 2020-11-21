Экономист: Время негосударственных пенсионных фондов в Молдове еще не пришло

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Новый документ должен заменить давно не работающий в Молдове Закон о негосударственных пенсионных фондах от 1999 года. Однако некоторые молдавские эксперты полагают, что и у нового акта нет особых перспектив в реалиях современной молдавской экономики.

"Как мы знаем, фонд обязательного социального страхования пополняется за счет отчислений с наших с вами зарплат. К сожалению, в Молдове сегодня ситуация такова, что количество работающих в стране уже примерно равно количеству пенсионеров. Тогда как это соотношение должно быть хотя бы 1:3, то есть один пенсионер на троих работающих", - говорит в интервью Sputnik Moldova доктор экономики Михаил Пойсик.

Как следствие, уточняет собеседник, денег не хватает, и в наши дни фонд соцстраха более чем на треть заполняется перечислениями из государственно бюджета

В мире широко распространена практика, напоминает эксперт, когда наряду с системой гарантированного пенсионного обеспечения функционируют негосударственные фонды - добровольные. Люди инвестируют в такие структуры свои сбережения, а те, в свою очередь, вкладывают деньги в ценные бумаги (самые надежные, во многих странах на сей счет существуют специальные законы). Дивиденды от подобных операций, как правило, значительно выше, чем проценты по банковским депозитам.

Проблема Молдовы в том, что в республике по сей день нет цивилизованного рынка ценных бумаг.

© Sputnik / Miroslav Rotari Михаил Пойсик.

Эксперт отмечает, что у нас инвесторы по-прежнему покупают ценные бумаги не для того, чтобы получать некий доход от акций, а чтобы управлять этим бизнесом.

"В качестве примера. Помню, в начале девяностых я вложил свои кровные в акции бельцкого швейного предприятия "Бэлцанка", зная, что незадолго до этого фабрика прошла полное техническое перевооружение и была самой современной в своей отрасли. В то же время контрольный пакет акций "Бэлцанки" приобрела немецкая компания Steilmann. Бельцкая фабрика продавала по себестоимости продукцию своему же владельцу, который реализовывал ее за пределами Молдовы уже по совершенно другой, куда более выгодной цене. "Бэлцанка" же оставалась предприятием с нулевой рентабельностью. А я в итоге получал годовые "дивиденды" в размене двух-трех леев", - вспоминает Пойсик.

Он убежден, что с тех пор на рынке ценных бумаг Молдовы мало что поменялось, и в стране так и не появились желающие вкладывать деньги в акции, чтобы жить на полученных с них дивиденды.

"Вы увидите, что прибыльных предприятий наберется едва ли половина. В другой половине, по разным оценкам, весьма значительная часть экономических агентов работает по серым схемам, скрывая реальные доходы. Любой добровольный пенсионный фонд в нынешних молдавских реалиях столкнется с тем, что ему попросту некуда будет вкладывать деньги", - утверждает Пойсик.

Достаточно открыть официальную статистику за последние десять лет и посмотреть на соотношение между молдавскими предприятиями, которые все это время работали с прибылью, работали с нулевой рентабельностью и работали с убытками.

По его словам, сегодня в Молдове по-прежнему нет условий для успешной работы добровольных пенсионных фондов.

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