Чебан об обязательном ношении масок: давайте перестанем жаловаться

Сегодня первый день, когда в Кишиневе, по инициативе столичной Чрезвычайной комиссии по здравоохранению, ношение защитных масок стало обязательным в "открытых общественных пространствах города". Повсеместно, без всяких исключений.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Это решение Чрезвычайной комиссии было принято в минувшую пятницу. Отныне вместе с запретом находиться без маски в закрытых помещениях и общественном транспорте будет обязательным требование носить защитные средства на улице.

Так, по мнению адвоката Юлиана Русановки, столь радикальная мера Чрезвычайной комиссии нарушает конституционное право граждан на свободное передвижение и личную жизнь. Подобные ограничения, утверждает адвокат, дозволено вводить лишь парламенту и только после принятия соответствующего закона:

"Это решение, - считает он, - не направлено на борьбу с распространением COVID по той простой причине, что, по мнению Комиссии, люди могут носить любые тряпки на лице, лишь бы что-то прикрывало рот. Люди носят одну и ту же маску неделями и травятся от грязи на ней. Для властей этот фактор не важен. Отвратительно и оскорбительно. Такие нормы противоречат любому принципу законодательной иерархии и демонстрируют авторитарные тенденции членов Комиссии".

В своем посте в Фейсбуке, который сегодня цитируют многие молдавские СМИ, Русановски предлагает власти вместо отчаянных методов принять "меры по укреплению иммунитета группы риска", компенсируя ей стоимость необходимых медикаментов.

Решение кишиневской Чрезвычайной комиссии по здравоохранению и в самом деле связано с ухудшающейся в последние недели эпидемиической ситуацией в стране. Например, врач одного из молдавских ковид-центров, известный хирург Александр Данч, комментируя эту инициативу для Sputnik Moldova, тоже не стесняется в выражениях.

"Абсолютно никакого реально эффекта от обязательного ношения масок везде и всюду не будет. Защитная маска действительно необходима только в одном случае – при первом близком контакте двух незнакомых людей. Скажем, кассиру в магазине желательно менять маску каждые два часа – поскольку перед ним проходит множество людей. Но на улице, в парке... В этом нет никакого смысла ", - утверждает Данч.

По мнению, врача вместо того, чтобы выдумывать все новые и не работающие на практике "методы", следует правильно и подробно инструктировать людей.

"Но для этого надо иметь хоть какие-то знания и понимание эпидемиологического процесса", - добавляет Александр Данч.

Напомним, Чрезвычайная комиссия обязала кишиневские претуры проводить внезапные проверки на предмет соблюдения масочного режима в столичных магазинах, на рынках, в заведениях общепита.

"Ношение масок становится важной, обязательной и незаменимой мерой во время пандемии. Это элемент ответственности и общей солидарности", - цитирует члена комиссии молдавские СМИ.

И по всей видимости, ЧС рассчитывает не столько на практическую пользу от тотального масочного режима, сколько на некий "психологический эффект", который заставит людей постоянно помнить о средствах защиты.

Кроме того, сегодня на еженедельном заседании служб столичной примэрии градоначальник Ион Чебан также отреагировал на общественное недовольство ужесточением масочного режима.

"Я слышал разные мнения по поводу решения Комиссии по чрезвычайной ситуации в области общественного здоровья. Не могу до конца понять недовольство людей, ведь эти меры предпринимаются для их защиты. Тысячи врачей почти год носят специальные костюмы, козырьки, перчатки. Тысячи учителей носят маски каждый день. Прошу, хотя бы из уважения к тем, кто делает все возможное для спасения человеческих жизней, носите маски. Давайте перестанем жаловаться, чтобы минимизировать количество случаев заражения"- заявил Чебан

По утверждению кишиневского градоначальника, люди не хотят дополнительных или жестких ограничений, но также не хотят их и столичные власти.

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