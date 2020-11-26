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Экономист: Транш от Евросоюза – очередной кредит "на проедание"

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201126/32659387/ekonomist-transh-ot-evrosoyuza--ocherednoy-kredit-na-proedanie.html

Новая порция финансовой помощи от ЕС - это деньги которые помогут в латании дыр в бюджете, но не в экономическом развитии страны. Об этом заявили эксперты в своих комментариях Sputnik Moldova.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Молдавский Минфин отчитался о получении первого транша кредита ЕС в размере 51,6 миллиона евро. Это первая половина 100-миллионной макрофинансовой помощи Молдове, предусмотренной соглашением от 21 июля 2020 года.

Сегодня же в эфире одного из национальных телеканала выступил премьер-министр Ион Кику, заявив, что итоги нынешнего года, вопреки всем мрачным прогнозам на фоне пандемии, по состоянию на конец ноября оказались вполне приемлемыми.

Премьер-министр Ион Кику выступил на форуме Moldova Business Week 2020
© Photo : Facebook / Invest Moldova
Кику на "Moldova Business Week 2020": в стране стабильная ситуация
"Нам удалось в этом году провести эффективную политику экономии, и в результате не оправдались прогнозы по дефициту бюджета, который составил около 5%. Соответственно, нам уже в меньшей степени необходимы внешние источники финансирования. Мы сейчас, говорю ответственно, можем обойтись и без ранее обещанного российского кредита, и без помощи других доноров. Впрочем, мы не намерены отказываться ни от какой помощи", - сказал Кику.

Она, по его словам, нам понадобится в следующем году, чтобы продолжить осуществлять выплаты и поступления в бюджет.

"А пока у нас нет проблем с выплатами пенсий, других счетов", уточнил премьер.

Как отметили в министерстве финансов РМ, главные цели кредита ЕС – "снизить ограничения внешнего финансирования страны, облегчить платежный баланс и удовлетворить потребности бюджета, а также поддержать Республику Молдова в текущей финансовой ситуации". Срок погашения Молдовой займа установлен в 15 лет.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
Депутат высказался о кредите от ЕС и поставленных условиях

При этом безусловной является только нынешняя часть кредита, чтобы получить второй транш от Евросоюза, Молдова должна будет осуществить ряд конкретных мер, прописанных в соглашении. Во-первых, продемонстрировать прогресс в расследовании кражи миллиарда из банковской системы РМ. Во-вторых, привести Таможенный кодекс республики к стандартам ЕС. В-третьих, продолжить реформирование Высшего совета магистратуры. В-четвертых, пресечь контрабанду табачной и ликеро-водочной продукции из Молдовы в страны Евросоюза. В-пятых, создать условия для нормальной работы Национального органа по неподкупности. И в-шестых, улучшить систему закупок медицинского оборудования и медикаментов.

В перечне целей, на которые предполагается пустить кредитные деньги Евросоюза, особо обращает на себя внимание пункт о снижении "ограничения внешнего финансирования". Речь, по-видимому, о "зависшем" российском кредите для Молдовы в 200 миллионов евро, перспективы получения которого по-прежнему остаются туманными. Как мы помним, в конце мая правительство вынуждено было отказаться от него под давлением оппозиционных парламентских партий, обратившихся с иском в Конституционный суд и объявивших это кредитное соглашение с Россией "политическим" и "опасным для страны"

"Получение этих 50 миллионов от ЕС можно считать большой удачей, учитывая нынешнее положение дел в республике и ситуацию на мировом рынке кредитования, - говорит в интервью Sputnik Мoldova директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь. – К моменту, когда Еврокомиссия и Европарламент принимали решение о выделении помощи Молдове, они, насколько могу судить, не сомневались, что в страну поступит и кредит от Российской Федерации. В реальности, к сожалению, все сложилось по-другому...".

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
Новый союз МВФ и Молдовы: получит ли Кишинев кредит почти в 600 миллионов
Эксперт убеждена, что получение Молдовой и второй части европейского транша, и, возможно, российского кредита будет теперь зависеть исключительно от того, каким путем пойдет внутриполитическая ситуация в стране.

Доктор экономики Михаил Пойсик отмечает, что традиционно кредиты МВФ или Евросоюза, в том числе и для РМ, – это не только деньги. Это также "зеленый свет" для других внешних доноров, сигнал о том, что со страной можно иметь дело. Но в случае Молдовы есть в этом и серьезная проблема.

"У молдавского государства сформировалась одна неприятная черта – синдром, прошу прощения, "халявщика". Например, через всю недавнюю избирательную кампанию Майи Санду красной нитью проходила мысль: стоит ей стать президентом, и республике тут же дадут кредиты. Заметьте, мы не заработаем деньги, чтобы создать конкурентоспособную экономику, а нам окажут финансовую помощь. Вот только кредиты всегда предоставляются на весьма жестких условиях", - отметил аналитик.

Он напоминает, что только за девять месяцев нынешнего года статистика показывает: импорт в Молдову из Китая в 57 раз превышает экспорт республики в Подненбесную, даже из Украины страна сегодня импортирует в восемь раз больше, нежели отправляет на экспорт.

Игорь Додон.
© Photo : Miroslav Rotari
Президент о российском кредите: этот вопрос можно решить уже в августе

"Мы давно уже не движемся по пути развития страны, мы просто регулярно берем кредиты "на проедание". Государственный долг Молдовы непрерывно растет за счет внутренних и внешних заимствований. То есть страна получает кредиты, закупает на них товары, произведенные за пределами страны, а как следствие более половины государственного бюджета РМ – это НДС и акцизы от импорта", - говорит Пойсик.

Он также полагает, что получение второго транша кредита Евросоюза будет напрямую зависеть от результатов парламентских выборов.

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Теги:
премьер-министр, евросоюз, кредит


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