Экономист: Транш от Евросоюза – очередной кредит "на проедание"

Новая порция финансовой помощи от ЕС - это деньги которые помогут в латании дыр в бюджете, но не в экономическом развитии страны. Об этом заявили эксперты в своих комментариях Sputnik Moldova.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Молдавский Минфин отчитался о получении первого транша кредита ЕС в размере 51,6 миллиона евро. Это первая половина 100-миллионной макрофинансовой помощи Молдове, предусмотренной соглашением от 21 июля 2020 года.

Сегодня же в эфире одного из национальных телеканала выступил премьер-министр Ион Кику, заявив, что итоги нынешнего года, вопреки всем мрачным прогнозам на фоне пандемии, по состоянию на конец ноября оказались вполне приемлемыми.

"Нам удалось в этом году провести эффективную политику экономии, и в результате не оправдались прогнозы по дефициту бюджета, который составил около 5%. Соответственно, нам уже в меньшей степени необходимы внешние источники финансирования. Мы сейчас, говорю ответственно, можем обойтись и без ранее обещанного российского кредита, и без помощи других доноров. Впрочем, мы не намерены отказываться ни от какой помощи", - сказал Кику.

Она, по его словам, нам понадобится в следующем году, чтобы продолжить осуществлять выплаты и поступления в бюджет.

"А пока у нас нет проблем с выплатами пенсий, других счетов", уточнил премьер.

Как отметили в министерстве финансов РМ, главные цели кредита ЕС – "снизить ограничения внешнего финансирования страны, облегчить платежный баланс и удовлетворить потребности бюджета, а также поддержать Республику Молдова в текущей финансовой ситуации". Срок погашения Молдовой займа установлен в 15 лет.

При этом безусловной является только нынешняя часть кредита, чтобы получить второй транш от Евросоюза, Молдова должна будет осуществить ряд конкретных мер, прописанных в соглашении. Во-первых, продемонстрировать прогресс в расследовании кражи миллиарда из банковской системы РМ. Во-вторых, привести Таможенный кодекс республики к стандартам ЕС. В-третьих, продолжить реформирование Высшего совета магистратуры. В-четвертых, пресечь контрабанду табачной и ликеро-водочной продукции из Молдовы в страны Евросоюза. В-пятых, создать условия для нормальной работы Национального органа по неподкупности. И в-шестых, улучшить систему закупок медицинского оборудования и медикаментов.

В перечне целей, на которые предполагается пустить кредитные деньги Евросоюза, особо обращает на себя внимание пункт о снижении "ограничения внешнего финансирования". Речь, по-видимому, о "зависшем" российском кредите для Молдовы в 200 миллионов евро, перспективы получения которого по-прежнему остаются туманными. Как мы помним, в конце мая правительство вынуждено было отказаться от него под давлением оппозиционных парламентских партий, обратившихся с иском в Конституционный суд и объявивших это кредитное соглашение с Россией "политическим" и "опасным для страны"

"Получение этих 50 миллионов от ЕС можно считать большой удачей, учитывая нынешнее положение дел в республике и ситуацию на мировом рынке кредитования, - говорит в интервью Sputnik Мoldova директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь. – К моменту, когда Еврокомиссия и Европарламент принимали решение о выделении помощи Молдове, они, насколько могу судить, не сомневались, что в страну поступит и кредит от Российской Федерации. В реальности, к сожалению, все сложилось по-другому...".

Эксперт убеждена, что получение Молдовой и второй части европейского транша, и, возможно, российского кредита будет теперь зависеть исключительно от того, каким путем пойдет внутриполитическая ситуация в стране.

Доктор экономики Михаил Пойсик отмечает, что традиционно кредиты МВФ или Евросоюза, в том числе и для РМ, – это не только деньги. Это также "зеленый свет" для других внешних доноров, сигнал о том, что со страной можно иметь дело. Но в случае Молдовы есть в этом и серьезная проблема.

"У молдавского государства сформировалась одна неприятная черта – синдром, прошу прощения, "халявщика". Например, через всю недавнюю избирательную кампанию Майи Санду красной нитью проходила мысль: стоит ей стать президентом, и республике тут же дадут кредиты. Заметьте, мы не заработаем деньги, чтобы создать конкурентоспособную экономику, а нам окажут финансовую помощь. Вот только кредиты всегда предоставляются на весьма жестких условиях", - отметил аналитик.

Он напоминает, что только за девять месяцев нынешнего года статистика показывает: импорт в Молдову из Китая в 57 раз превышает экспорт республики в Подненбесную, даже из Украины страна сегодня импортирует в восемь раз больше, нежели отправляет на экспорт.

"Мы давно уже не движемся по пути развития страны, мы просто регулярно берем кредиты "на проедание". Государственный долг Молдовы непрерывно растет за счет внутренних и внешних заимствований. То есть страна получает кредиты, закупает на них товары, произведенные за пределами страны, а как следствие более половины государственного бюджета РМ – это НДС и акцизы от импорта", - говорит Пойсик.

Он также полагает, что получение второго транша кредита Евросоюза будет напрямую зависеть от результатов парламентских выборов.

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