Андрей Муравьев - новый глава Россотрудничества в Молдове - справка

Недавно назначенный руководитель представительства Россотрудничества в Молдове – человек с большим опытом "погружения" в культуры разных стран мира.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Андрей Муравьев родился и вырос в Москве. Окончил Российский государственный социальный университет, Дипломатическую академию МИД России. Его специальность – юриспруденция. Муравьев - специалист в области государственного и международного публичного права.

В системе Россотрудничества Андрей Муравьев - человек далеко не новый: за его плечами более чем десятилетний опыт работы в центральном аппарате агентства, в Российских центрах науки и культуры в Индии, на Украине. Перед тем, как возглавить РЦНК в Кишиневе, Муравьев был руководителем представительства Россотрудничества в столице Республики Мальта Валлетте.

Нынешний глава Россотрудничества Евгений Примаков (внук известного российского государственного деятеля, бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова) характеризует Муравьева как "очень сильного специалиста в гуманитарной политике".

"Теперь Андрей Муравье приступил к работе в Молдавии – со свежим взглядом...", - написал Примаков на своей странице в Telegram.

Сам Муравьев одной из самых сильных своих сторон считает опыт, полученный во время работы в разных регионах мира.

"Прежде всего я имею в виду опыт "погружения" в культуру страны, в которой приходится работать, опыт нахождения "точек соприкосновения" для развития межкультурной коммуникации и гуманитарного сотрудничества, исходя из интересов, потребностей и возможностей обществ нашей страны и страны пребывания", - говорил в свое время Муравьев в интервью газете "Мальтийский вестник".

Впрочем, по его словам, не менее ценен и опыт, полученный в центральном офисе Россотрудничества, где "понимаешь, как функционирует система в целом"...

И хотя цели и задачи, стоящие перед Россотрудничеством в целом и перед РЦНК в разных странах - общие и определены в соответствующих указах Президента Российской Федерации, форматы и конкретные способы реализации задач в разных странах - разные, считает Муравьев.

Как известно, новое руководство Россотрудничества намерено уделять больше внимания странам бывшего СССР.

"Перемещаем профессионалов в страны ближнего зарубежья. Самая ответственная, интересная работа - именно здесь, а не в условных лондонах и вашингтонах. Этот поворот будет продолжен...", - пишет глава Россотрудничества Примаков.

В связи с этим весьма логичным выглядит назначение главой Российского центра науки и культуры такого опытного сотрудника, как Андрей Муравьев.

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