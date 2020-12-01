Безвозмездную помощь от России получат молдавские крестьяне

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Средства в сумме 275 миллионов российских рублей получит молдавское министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а затем через Агентство по интервенциям и платежам (AIPA) помощь будет распределена между сельскохозяйственными предприятиями в соответствии с положениями Регламента. Критерии, впрочем, станут общеизвестны после того, как решение вступит в силу, после публикации в официальной прессе.

Напомним, 275 миллионов рублей (или без малого 60 миллионов леев) поступили на счета министерства финансов Молдовы еще в начале ноября. Эта транзакция стала результатом соглашения финансовых ведомств двух стран, которое не предусматривает никаких обязательств для молдавской стороны. Что, в свою очередь, было определено в ходе ранее состоявшейся видеоконференции Игоря Додона с Владимиром Путиными, сообщившем о готовности России безвозмездно поддержать молдавских фермеров, оказавшихся к середине 2020 года в трудной ситуации.

"По вашей просьбе мы сформировали необходимые денежные средства в виде гуманитарной помощи в общем объеме до полумиллиарда рублей для того, чтобы поставить вам для сельхозпредприятий, которые наиболее пострадали", - заявил тогда российский президент.

Помощь эта, надо сказать, пришлась в нынешнем году как никогда кстати. Уже к концу лета стало ясно, что засуха нанесла сельскому хозяйству Молдовы катастрофический ущерб.

Так, из 415 тысяч гектаров, засеянных прошлой осенью пшеницей, ячменем и рапсом, 180 тысяч пострадали более чем на 60%. Причем, если говорить только о пшенице, то из засеянных 215 тысяч гектаров на 25% пострадали посевные площади на севере страны и от 60 до 100 процентов – в центре и на юге Молдовы.

Урожайность пшеницы на пораженных стихийным бедствием площадях была в 2020 году рекордно низкой, колебавшись в пределах 0,3-1,2 тонны с гектара.

Немногим лучше обстоят дела с урожаем озимого ячменя, а из 37 тысяч гектаров, засеянных рапсом, более чем на 60% пострадала почти половина...

Если судить по заявлению российского президента, нынешние 60 миллионов леев – это еще не вся помощь молдавским фермерам, запланированная правительством России. Впрочем, ущерб сельскому хозяйству Молдовы от стихии оказался настолько велик, что компенсировать его удастся лишь частично.

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