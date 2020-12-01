Гражданка США назначена советником в минобороны Молдовы

В штате оборонного ведомства РМ пополнение – с сегодняшнего дня помогать "в развитии и реформировании" Национальной армии Молдовы будет советник-эксперт из Соединенных Штатов Карен Бонаби.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган лично представил министру обороны страны Виктору Гайчуку нового сотрудника возглавляемого им министерства.

"Я убеждён, что столь опытный специалист поможет эффективному развитию нашей армии в формате реализуемой программы "Партнёрство во имя мира", - заявил Гайчук.

Он также выразил уверенность, что работа Карен Бонаби в министерстве обороны РМ "будет способствовать реализации Долгосрочного плана развития Национальной армии на 2020-2030 годы".

Сама госпожа Бонаби заявила, что для неё очень важно занять должность в молдавском министерстве обороны в качестве советника, и что она выступает за углубление молдавско-американского сотрудничества.

Посол Дерек Хоган, в свою очередь, подтвердил поддержку правительства США в развитии двусторонних отношений сотрудничества в военном сегменте. Кроме того, американский дипломат выразил уверенность, что опыт Карен Бонаби будет способствовать "эффективному достижению целей Национальной армии".

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