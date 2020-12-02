Яссы-Унгены-Кишинев – газовый долгострой с политическим подтекстом

Нитка газопровода из Румынии в Молдову рекламируется как фактор "энергетической безопасности" Молдовы. Значит, рядовому потребителю следует готовиться к повышению тарифов.

Как осенью заявил молдавский премьер Ион Кику, технически газопровод введен в эксплуатацию. Между тем, многие эксперты сомневаются, что и в следующем 2021 году он начнет полноценно функционировать.

Собственно, работы по строительству газопровода Яссы-Унгены-Кишинев официально были окончены еще в конце августа нынешнего года. Впрочем, если быть точным, технически полностью завершена лишь вторая часть нитки, Унгены-Кишинев. Что касается отрезка Яссы-Унгены, то на территории Румынии еще только предстоит возвести целый ряд необходимых объектов газотранспортной инфраструктуры. Именно последнее обстоятельство не позволяет сегодня признать газопровод функционирующим.

"Яссы в румынской газотранспортной системе всегда были конечной точкой потребления, - говорит эксперт в области энергетики Виктор Парликов. – Никто не планировал там организацию инфраструктуры, чтобы в зимний период подавать в Молдову хотя бы по миллиону кубометров газа в сутки. В данный момент все еще невозможна подача необходимого объема газа на границу с РМ".

Есть еще один технический момент, который важно понимать, говорит Парликов. Румынская газотранспортная система работает на несколько иных параметрах давления (более низких) в трубопроводах, нежели молдавская. Другими словами, если бы в трубе сегодня был газ, а на перемычке Яссы-Унгены открыли вентиль, то голубое топливо потекло бы не из Румынии в Молдову, а в обратном направлении.

О наличии технической возможности подать необходимые объемы газа из Румынии в РМ можно будет говорить только после того, как в соседней стране достроят 165-километровую нитку газопровода на участке Онешты-Герэешты-Лецканы, а также возведут две компрессорно-регулирующие станции. Причем обещания ввести в эксплуатацию эти объекты в 2021 году выглядят не слишком обнадеживающими на фоне уже неоднократного срывов сроков в ходе уже шестилетнего строительства газопровода.

Впрочем, отсутствие и того, и другого сегодня совершенно не мешает политикам соседней страны и ориентированным на Румынию молдавским экпертам характеризовать этот газовый долгострой "стратегическим проектом", который якобы предоставит "альтернативу российскому газу", повысив тем самым "энергетическую безопасность" Молдовы.

"Могу отметить, что этот газопровод - прежде всего стратегический проект, который является преимуществом для энергетической безопасности Республики Молдова. Это альтернатива трубопроводу, который до сих пор имел только одно направление. Теперь, имея второй трубопровод, можно в какой-то момент иметь другой уровень переговоров даже относительно первого трубопровода", - заявил на днях посол Румынии в РМ Даниел Ионицэ, добавив, однако, что у него нет полномочий говорить "будет ли газ течь по этому трубопроводу или нет"...

Разговоры об "альтернативе" в данном случае выглядят довольно комично, поскольку, когда (или если) газопровод Яссы-Унгены-Кишинев заработает на полную мощность, в Молдову из Румынии потечет все тот же российский газ. Только по европейским тарифам. А другому взяться просто неоткуда.

"Статистика за 2019 год свидетельствует, что Румыния стала второй после Голландии европейской страной, которая быстрее всех наращивает импорт газа из России. Только за год Румыния увеличила объем закупок российского голубого топлива на четверть", - утверждает доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

Румыния сегодня сама испытывает дефицит газа. Существуют разные оценки, но газопровод из Ясс, после введения в эксплуатацию, сможет едва ли и в половину покрыть потребности Республики Молдова, особенно в холодное время года.

Другое дело, что наличие дополнительного канала поставки газа, вне зависимости от его реальной практической отдачи, позволит молдавским властям куда активнее торговаться с "Газпромом". А учитывая новые "тенденции", уже обозначенные недавно избранным президентом Майей Санду, молдавская власть может попытаться использовать газопровод из Румынии и в политической плоскости. Хоть подобные попытки представляются здравомыслящим наблюдателям вполне бесперспективными.

А вот кто скорее всего окажется среди проигравших – так это рядовой молдавский потребитель газа. Как показывает давняя практика, "стратегические проекты", несущие "независимость от России", часто ложатся на плечи граждан Молдовы повышенными тарифами.

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