Конституционный суд одобрил правительственный проект реформы юстиции

Судьи Конституционного суда со второй попытки согласились с правительственным проектом поправок в Основной закон страны.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение на правительственный проект реформы юстиции. Положительный отзыв на проект был утвержден на заседании суда в четверг, 3 декабря.

"Инициатива правительства об изменении Конституции соответствует пределам пересмотра Конституции и может быть представлена на рассмотрение парламента. Проект может быть принят парламентом через шесть месяцев после внесения инициативы", — зачитала выдержки из решения председатель КС Домника Маноле.

Ранее, в конце сентября, судьи КС заблокировали почти такой же проект реформы системы юстиции. Судьи обвинили правительство в нарушении процедуры пересмотра Основного закона, а также дали отрицательный отзыв на некоторые нововведения.

Спустя неделю правительство снова приняло аналогичный проект поправок в Конституцию и передало его для дачи заключения в КС. Документ почти без изменений повторяет инициативу кабмина, о которой негативно отозвался Конституционный суд.

17 ноября Венецианская комиссия (ВК) положительно оценила все поправки, включая пункт о переизбрании членов ВСМ.

Главное в проекте правительства:

Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.

Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.

Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.

Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.

Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей.

Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом.

Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.

Члены ВСМ избираются на шесть лет, без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.

После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета.

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