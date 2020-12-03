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Конституционный суд

Конституционный суд одобрил правительственный проект реформы юстиции

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201203/32741764/konstitutsionnyy-sud-odobril-pravitelstvennyy-proekt-reformy-yustitsii.html

Судьи Конституционного суда со второй попытки согласились с правительственным проектом поправок в Основной закон страны.

 КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение на правительственный проект реформы юстиции. Положительный отзыв на проект был утвержден на заседании суда в четверг, 3 декабря.

Фадей Нагачевский
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Инициатива правительства об изменении Конституции соответствует пределам пересмотра Конституции и может быть представлена на рассмотрение парламента. Проект может быть принят парламентом через шесть месяцев после внесения инициативы", — зачитала выдержки из решения председатель КС Домника Маноле.

Ранее, в конце сентября, судьи КС заблокировали почти такой же проект реформы системы юстиции. Судьи обвинили правительство в нарушении процедуры пересмотра Основного закона, а также дали отрицательный отзыв на некоторые нововведения.

Спустя неделю правительство снова приняло аналогичный проект поправок в Конституцию и передало его для дачи заключения в КС. Документ почти без изменений повторяет инициативу кабмина, о которой негативно отозвался Конституционный суд.

17 ноября Венецианская комиссия (ВК) положительно оценила все поправки, включая пункт о переизбрании членов ВСМ.

Главное в проекте правительства:

  • Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.
  • Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.
  • Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.
  • Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.
  • Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей.
  • Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом.
  • Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.
  • Члены ВСМ избираются на шесть лет, без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.
  • После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета.

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