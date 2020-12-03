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СИБ.

Законодатели проголосовали за передачу СИБ от президента парламенту

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (269)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201203/32744306/v-parlamente-progolosovali-za-peredachu-sib-ot-prezidenta-parlamentu.html

Парламент Молдовы одобрил сокращение полномочий избранного президента Майи Санду. Теперь СИБ перейдет под контроль законодательного органа.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Парламент Молдовы одобрил в финальном чтении законопроект о переходе Службы информации и безопасности (СИБ) из-под управления президента в ведение парламента, заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча на пленарном заседании в четверг.

"Большинство депутатов в первом чтении одобрили передачу Службы информации и безопасности под управление парламента, за утверждение этой инициативы во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат", - объявил Батрынча.

Это решение было принято без участия депутатов фракций ДПМ, "Действие и солидарность" и "Платформы DA". Голосование парламентариев за это решение вызвало возмущение представителей оппозиции, которые до этого уже заблокировали трибуну парламента.

Потасовка депутатов на заседании парламента Молдовы.
© Video : Youtube / Parlamentul Republicii Moldova
Видео: потасовка депутатов на заседании парламента Молдовы

До 2019 года СИБ уже находилась под контролем парламента. С тех пор и до настоящего времени служба была переподчинена главе государства. Инициативу о передаче этого ведомства внесли в парламент социалисты, аргументировав это тем, что у Майи Санду двойное гражданство - Молдовы и Румынии. 

Ранее Санду обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке "узурпации власти" и призвала своих сторонников выйти на протест у парламента. 

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (269)

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