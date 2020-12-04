В Молдове растет смертность от COVID – потому что "кто-то не сделал свою работу"

В республике не первую неделю говорят о жестком дефиците препаратов для больных коронавирусом. Врачи открыто связывают увеличение количества смертей с недостатком медикаментов.

Александр Данч, известный молдавский хирург раз в несколько дней уходит на суточное дежурство в одном из кишиневских ковид-центров. Он прокомментировал ситуацию с медикаментами в интервью Sputnik Moldova.

- Александр Васильевич, это правда, что в молдавских ковид-центрах сегодня катастрофически не хватает препаратов, необходимых для лечения больных коронавирусом?

- Давайте все же будем точны в формулировках. "Не хватает", "катастрофически мало" – не отражают действительности.

Этих препаратов нет. Просто нет.

Проблема стала очень серьезной более месяца назад. Но тогда ее еще можно было решить своевременно. Сегодня мы уже имеем дело с последствиями. Очень тяжелыми, надо сказать.

- Между скакнувшей вверх кривой смертности от коронавируса в Молдове и дефицитом соответствующих медикаментов, по вашему мнению, существует связь?

- Прямая. Сегодня ни в аптеках, ни в ковид-центрах нет антикоагулянтов – "Фраксипарина", "Клексана", "Цибора". Это препараты так называемой первой линии, если они не были применены, то дальнейшее лечение, меры второго шага могут не дать никакого результата.

Искусственное дыхание, интубация в этом случае уже скорее метод отчаянья, а не метод спасения. К сожалению, зачастую он годится только для того, чтобы показать по телевизору: смотрите, у нас лежат пациенты с трубками во рту...

- Почему антикоагулянты имеют такое большое значение при лечение больных с коронавирусом?

- Основная проблема, которую несет ковид – тромбоз мелких сосудов. Вирусная ковидная пневмония отличается от пневмонии бактериальной не наличием инфекции, а закупоркой сосудов, вызванной повышенной свертываемостью крови. Закупорка сосудов поражает легкие человека в разных частях, и когда площадь поражения превышает 50%, больного приходится переводить на интубацию.

Антикоагулянты препятствуют свертываемости крови. Помимо тех современных препаратов, которые я назвал выше, есть еще старый, но испытанные "Гепарин". Мизерные остатки его запасов еще остались в некоторых больницах.

Но это очень трудно дозируемый препарат, его требуется колоть больному минимум три раза в сутки и регулярно делать специальные анализы на предмет уровня свертываемости крови у больного. То есть для амбулаторного лечения он не подходит абсолютно. Соответственно, в аптеках его не продают изначально.

- А какой процент пациентов с коронавирусом сейчас лечится в Молдове амбулаторно?

- Как минимум три четверти больных ковидом на сегодняшний день лечатся на дому. И это самый уязвимый контингент. Поскольку, когда состояние человека на дому достигает высокой степени тяжести, вовремя это выявить просто некому. В то же время семейный врач не может назначить ему "Гепарин", а "Фраксипарина" и "Клексана" в аптеках уже месяц как нет.

Вы, журналист, пройдите десять кишиневских аптек и попробуйте найти хоть один вид антикоагулянта. Если найдете – купите и мне, верну любые деньги...

- Насколько я понимаю, в ковид-центрах существует четкий протокол лечения больных коронавирусом, который предполагает использование определенной номенклатуры препаратов. Но если этих препаратов нет, то... что же вы в такой ситуации делаете?

- Я смотрю в глаза больному и говорю: если у вас есть родственники-друзья-знакомые, в Румынии или Приднестровье, попросите их – как угодно, хоть контрабандой – передать одну-две пачки препаратов, попросите прямо сейчас.

Кому-то удается, кому-то – нет. Если есть возможность, ищу замену в виде того же "Гепарина" для особо тяжелых пациентов. Но выбирать, "кому дать препарат, а кто-то еще может выкарабкаться сам" можно в ситуации их острой нехватки. Когда нужного медикамента просто нет, то и выбирать, как вы понимаете, ни приходится...

- Кто "штатно" несет ответственность за заполнение лечебных заведений необходимыми препаратами?

- Странный вопрос. В Молдове есть правительство, которому подчиняется, например агентство по лекарствам и медицинским изделиям. Полагаю, вам стоило бы задать этот вопрос им...

Я лично сегодня не вижу никакого движения в смысле преодоления сложившейся ситуации, не слышал, чтобы был объявлен, например, тендер. А ведь на решение проблемы потребуется не одна неделя. Даже если препараты будут заказаны прямо сейчас, уйдут дни на то, чтобы завезти их в Молдову, растаможить, распределить по больницам. И все это время состояние пациентов будет ухудшаться. Такова реальность.

Мы воспользовались советом врача и посетили несколько столичных аптек на предмет покупки антикоагулянтов, по крайней мере в них, искомых препаратов в продаже не оказалось. Кроме того, Sputnik Moldova обратился в агентство по лекарствам и медицинским изделиям с просьбой разъяснить причины сложившегося дефицита препаратов для лечения коронавируса. По прошествии двух рабочих дней ответа от агентства так и не поступило.

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