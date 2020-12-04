В Молдове растет смертность от COVID – потому что "кто-то не сделал свою работу"

Александр Данч, известный молдавский хирург раз в несколько дней уходит на суточное дежурство в одном из кишиневских ковид-центров. Он прокомментировал ситуацию с медикаментами в интервью Sputnik Moldova.
- Александр Васильевич, это правда, что в молдавских ковид-центрах сегодня катастрофически не хватает препаратов, необходимых для лечения больных коронавирусом?
Этих препаратов нет. Просто нет.
Проблема стала очень серьезной более месяца назад. Но тогда ее еще можно было решить своевременно. Сегодня мы уже имеем дело с последствиями. Очень тяжелыми, надо сказать.
- Между скакнувшей вверх кривой смертности от коронавируса в Молдове и дефицитом соответствующих медикаментов, по вашему мнению, существует связь?
- Прямая. Сегодня ни в аптеках, ни в ковид-центрах нет антикоагулянтов – "Фраксипарина", "Клексана", "Цибора". Это препараты так называемой первой линии, если они не были применены, то дальнейшее лечение, меры второго шага могут не дать никакого результата.
Искусственное дыхание, интубация в этом случае уже скорее метод отчаянья, а не метод спасения. К сожалению, зачастую он годится только для того, чтобы показать по телевизору: смотрите, у нас лежат пациенты с трубками во рту...
- Почему антикоагулянты имеют такое большое значение при лечение больных с коронавирусом?
- Основная проблема, которую несет ковид – тромбоз мелких сосудов. Вирусная ковидная пневмония отличается от пневмонии бактериальной не наличием инфекции, а закупоркой сосудов, вызванной повышенной свертываемостью крови. Закупорка сосудов поражает легкие человека в разных частях, и когда площадь поражения превышает 50%, больного приходится переводить на интубацию.
Антикоагулянты препятствуют свертываемости крови. Помимо тех современных препаратов, которые я назвал выше, есть еще старый, но испытанные "Гепарин". Мизерные остатки его запасов еще остались в некоторых больницах.
Но это очень трудно дозируемый препарат, его требуется колоть больному минимум три раза в сутки и регулярно делать специальные анализы на предмет уровня свертываемости крови у больного. То есть для амбулаторного лечения он не подходит абсолютно. Соответственно, в аптеках его не продают изначально.
- А какой процент пациентов с коронавирусом сейчас лечится в Молдове амбулаторно?
- Как минимум три четверти больных ковидом на сегодняшний день лечатся на дому. И это самый уязвимый контингент. Поскольку, когда состояние человека на дому достигает высокой степени тяжести, вовремя это выявить просто некому. В то же время семейный врач не может назначить ему "Гепарин", а "Фраксипарина" и "Клексана" в аптеках уже месяц как нет.
Вы, журналист, пройдите десять кишиневских аптек и попробуйте найти хоть один вид антикоагулянта. Если найдете – купите и мне, верну любые деньги...
- Насколько я понимаю, в ковид-центрах существует четкий протокол лечения больных коронавирусом, который предполагает использование определенной номенклатуры препаратов. Но если этих препаратов нет, то... что же вы в такой ситуации делаете?
- Я смотрю в глаза больному и говорю: если у вас есть родственники-друзья-знакомые, в Румынии или Приднестровье, попросите их – как угодно, хоть контрабандой – передать одну-две пачки препаратов, попросите прямо сейчас.
Кому-то удается, кому-то – нет. Если есть возможность, ищу замену в виде того же "Гепарина" для особо тяжелых пациентов. Но выбирать, "кому дать препарат, а кто-то еще может выкарабкаться сам" можно в ситуации их острой нехватки. Когда нужного медикамента просто нет, то и выбирать, как вы понимаете, ни приходится...
- Кто "штатно" несет ответственность за заполнение лечебных заведений необходимыми препаратами?
- Странный вопрос. В Молдове есть правительство, которому подчиняется, например агентство по лекарствам и медицинским изделиям. Полагаю, вам стоило бы задать этот вопрос им...
Я лично сегодня не вижу никакого движения в смысле преодоления сложившейся ситуации, не слышал, чтобы был объявлен, например, тендер. А ведь на решение проблемы потребуется не одна неделя. Даже если препараты будут заказаны прямо сейчас, уйдут дни на то, чтобы завезти их в Молдову, растаможить, распределить по больницам. И все это время состояние пациентов будет ухудшаться. Такова реальность.
Мы воспользовались советом врача и посетили несколько столичных аптек на предмет покупки антикоагулянтов, по крайней мере в них, искомых препаратов в продаже не оказалось. Кроме того, Sputnik Moldova обратился в агентство по лекарствам и медицинским изделиям с просьбой разъяснить причины сложившегося дефицита препаратов для лечения коронавируса. По прошествии двух рабочих дней ответа от агентства так и не поступило.
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