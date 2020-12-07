18:57 07 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.05
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры.

Виктор Гайчук: на Днестре не стреляют почти тридцать лет, и это самое главное

© Sputnik / Sergey Kuznecov
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (302)
30240
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201207/32796819/viktor-gaychuk-na-dnestre-ne-strelyayut-pochti-tridtsat-let.html

В интервью Sputnik Молдова министр обороны РМ Виктор Гайчук оценил роль миротворческой миссии на Днестре.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Виктор Гайчук оценил результаты функционирования миротворческого континента в Приднестровье. Он сделал это не только с точки зрения главы оборонного ведомства и военного в высоких чинах, но и как обычный гражданин Молдовы.

"Могу оценить с точки зрения обычного человека. Вот уже почти тридцать лет на Днестре не стреляют. И это самое главное», - ответил министр.

Российские миротворцы на блокпосту в Бендерах.
© Sputnik / Шадрин
Российские миротворцы не позволяют вернуть Молдову в конфликт
Гайчук напомнил, что с 1992 года, момента введения миротворческого контингента в Зону безопасности в Приднестровье, в боевых действиях там не погиб ни один человек.

Полный текст интервью с министром обороны Молдовы бригадным генералом Виктором Гайчуком читайте на сайте Sputnik по этой ссылке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Приднестровское урегулирование (302)

По теме

"Не прольется ни одной слезы" - депутаты Госдумы о миротворцах Приднестровья
Депутат Госдумы: миротворцы в Приднестровье доказали свою эффективность
Теги:
Виктор Гайчук, миротворцы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест в Кишиневе 6 декабря
В Кишиневе прошел антиправительственный митинг - фото
В столице Рождества зажглись огни на рождественской ели
Видео – В столице Рождества зажглись огни на праздничной ели
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться