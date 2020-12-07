Виктор Гайчук: на Днестре не стреляют почти тридцать лет, и это самое главное

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Виктор Гайчук оценил результаты функционирования миротворческого континента в Приднестровье. Он сделал это не только с точки зрения главы оборонного ведомства и военного в высоких чинах, но и как обычный гражданин Молдовы.

"Могу оценить с точки зрения обычного человека. Вот уже почти тридцать лет на Днестре не стреляют. И это самое главное», - ответил министр.

Гайчук напомнил, что с 1992 года, момента введения миротворческого контингента в Зону безопасности в Приднестровье, в боевых действиях там не погиб ни один человек.

Полный текст интервью с министром обороны Молдовы бригадным генералом Виктором Гайчуком читайте на сайте Sputnik по этой ссылке.

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