Виктор Гайчук: на Днестре не стреляют почти тридцать лет, и это самое главное

В интервью Sputnik Молдова министр обороны РМ Виктор Гайчук оценил роль миротворческой миссии на Днестре.
КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Виктор Гайчук оценил результаты функционирования миротворческого континента в Приднестровье. Он сделал это не только с точки зрения главы оборонного ведомства и военного в высоких чинах, но и как обычный гражданин Молдовы.
"Могу оценить с точки зрения обычного человека. Вот уже почти тридцать лет на Днестре не стреляют. И это самое главное», - ответил министр.
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