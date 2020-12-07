Виктор Гайчук: нейтралитет Молдовы необходимо закрепить на международном уровне

Глава молдавского военного ведомства рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова о главных функциях Национальной Армии, сохранился ли феномен "дедовщины" и... зачем в министерство обороны РМ назначен подполковник в отставке американской армии.

- Виктор Владимирович, недавнее назначение гражданки США Карен Бонаби советником при министерстве обороны РМ вызвало в молдавском обществе, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Эта дама действительно необходима военному ведомству?

- Тех, кто отреагировал на это событие особенно эмоционально, сразу хочу успокоить: оно не означает, что Молдова вступает в НАТО или отказывается от своего нейтрального статуса.

Республика Молдова является нейтральным государством, и назначение эксперта Карен Бонаби на эту должность не противоречит статусу нейтралитета, предусмотренному Конституцией Республики Молдова, и не представляет собой вмешательство во внутреннюю деятельность Национальной Армии.

Многие не знают, но инициатива пригласить экспертом в молдавское оборонное ведомство гражданина США родилась еще в 2018 году и исходила от тогдашнего министра Евгения Стурзы. Ни при министре Войку, ни в течении моего второго мандата этот вопрос не поднимался ни разу.

И когда на днях посол США представил мне госпожу Бонаби, это стало результатом той инициативы двухгодичной давности.

- То есть вас, по сути, поставили перед фактом?

- Да, но хочу заметить, что Карен Бонаби будет трудится в качестве эксперта в управлении развития министерства и курировать взаимоотношения ведомства с правительством Соединенных Штатов. В том числе и в финансовых вопросах. Её назначение состоялось в контексте двусторонних отношений сотрудничества, установленных между двумя оборонными ведомствами.

Считаю важным отметить, что она не является советником министра обороны.

Не секрет, что США помогают Национальной Армии Молдовы различными материальными ресурсами и, конечно, имеют право знать, насколько эффективно в республике тратятся деньги американских налогоплательщиков. Подполковник армии США в отставке Карен Бонаби будет курировать именно это направление, а также, например, реализацию таких совместных программ, как "Партнерство во имя мира" и других программ помощи, финансируемых США .

- Но дело ведь не только в персоне Карен Бонаби. Разве регулярные и все более интенсивные контакты с НАТО не размывают в известной степени молдавский нейтралитет?

- Нейтральный статус Республики Молдова с 1994 года закреплен в Конституции страны, а также в других основополагающих документах.

Никаких поползновений к изменению этого статуса не было и нет. Кроме того, я считаю, что нейтральный статус Молдовы было бы неплохо закрепить и на международном уровне.

- Тем не менее, в последние десять лет молдавские военнослужащие регулярно принимают участие в совместных военных учениях с подразделениями армий стран НАТО. В то же время, например, со странами ОДКБ подобной практики не наблюдается. Почему такой перекос?

- Согласитесь, что нейтралитет не равнозначен самоизоляции. Нейтральный статус страны не исключает двусторонних соглашений в военной сфере, не запрещает изучать передовые военные технологии, современные методы ведения вооруженной борьбы и управления воинскими подразделениями.

Кроме того, учения, в которых принимает участие Национальная Армия Молдовы, как правило, носят миротворческий, гуманитарный характер.

Для Национальной Армии важно участвовать в учениях и миротворческих миссиях будь это под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО или ЕС, потому что таким образом военные обучаются, приобретают опыт, становятся профессионалами и развивают свои миротворческие навыки. В то же время этот опыт важен для страны, потому что, вернувшись домой, военные делятся знаниями с коллегами, применяют опыт в повседневной службе.

К слову, военнослужащие Национальной Армии регулярно участвуют в различных парадах в России, у нас давние и тесные культурные и, скажем так, церемониальные связи. И конечно, молдавское министерство обороны охотно помогает отечественным поисковым организациям, увековечивающим память воинов, павших на фронтах Второй мировой войны.

Но что касается прямого военно-технического сотрудничества – да, с Российской Федерацией оно ведется в значительно меньших масштабах, нежели с союзниками и партнерами НАТО.

- Вы не только министр обороны и дивизионный генерал. Вы ещё и человек с научной степенью историка. Можете оценить роль миротворческого контингента на Днестре, допустим, с точки зрения исторического развития Молдовы?

- Могу оценить с точки зрения обычного человека. С 1992 года, с момента введения миротворческого контингента в Приднестровье в боевых действиях там не погиб ни один человек.

Вот уже почти тридцать лет на Днестре не стреляют. И это самое главное.

- В части молдавского общества бытует мнение, что республике регулярная армии не нужна в принципе. Хватит, дескать, полицейских подразделений. Что вы думаете на сей счет?

- Сегодня ни одна уважающая себя страна мира не отказывается от собственной армии. Это один из важных атрибутов государства. Между прочим, по результатам некоторых социологических исследований в Молдове оказалось, что, сразу после церкви, армия пользуется у населения республики наибольшим доверием. Значительно большим, чем разнообразные органы публичной власти.

Армия выполняет отчетливую стабилизирующую функцию в Молдове. Более того, военные показали на деле, что их помощь весома для населения, особенно в устранения последствий природных бедствий. Например, наши солдаты помогали пострадавшим от наводнений, снегопадов, и не только.

Также в этом году более 1500 военнослужащих были вовлечены в меры, принятые властями по предотвращению COVID-19, в том числе на постах в карантинных населенных пунктах (Сорока, Глодень, Штефан-Водэ, Карахасань, Единец), в строительстве центра COVID в Moldexpo, в патрулировании в Кишиневе, Бельцах и Кагуле, в мероприятиях по дезинфекции почтовых отделений в Кишиневе, жилых домов.

Особенно важен вклад наших саперов в обеспечение безопасности населения. Отмечу, за 11 месяцев 2020 года на территории страны они обнаружили и обезвредили 2427 взрывоопасных предметов периода Второй мировой войны.

А ведь есть еще и аргумент военно-патриотического воспитания молодежи. Армия прививает новому поколению чувство уважения к собственной стране, играет важную социально-психологическую роль.

- А как вы оцениваете сегодняшний материально-технический уровень Национальной армии РМ?

- В целом, как удовлетворительный. Национальная Армия в основном оснащена советской военной техникой, в среднем производства 80-х годов прошлого века.

Но несмотря на возраст техники, последние учения доказали, что при небольшом финансирование и регулярном проведении необходимого технического обслуживания и ремонта, данная техника может быть и в дальнейшем использована по своему назначению. Она демонстрирует хорошую проходимость и надежность в самых сложных условиях эксплуатации.

Я думаю, что для того, чтобы "танк" двигался, образно говоря, его надо надлежащим образом содержать и эксплуатировать, поддерживать в состоянии боеготовности.

- Виктор Владимирович, вы были военным летчиком в советские времена, вы министр обороны в независимой Молдове. Можете сравнить солдата "образца СССР" и нынешних молодых бойцов Национальной армии?

© Photo : Facebook / Victor Gaiciuc Виктор Гайчук во время службы в летном училище.

- Ну, это будет, конечно, крайне субъективное мнение. Мне кажется, что советские призывники выглядели в целом более... подготовленными. Оно и понятно, в СССР важную роль играли такие организации как ДОСААФ, уроки начальной военной подготовки в школе.

Но знаете, что интересно. Бывая сегодня в частях, я с первого взгляда могу определить, сколько уже отслужил солдат – месяц-два или девять. Успевшие, так сказать, попробовать службу, выглядят куда более взрослыми, возмужавшими.

На гражданке изменения в молодом человеке за такой короткий срок не заметишь, а в армии – мгновенно...

- Удалось ли побороть в Национальной армии старый советский армейский бич – "дедовщину"?

- В весьма значительной степени. Во-первых, к сегодняшнему дню в Национальной Армии стало заметно меньше солдат срочной службы. Если в 92 году срочников было 80 процентов и лишь 20 – контрактников, то сейчас пропорция примерно 50 на 50.

В Национальной Армии больше нет термина «дедовщина», потому что срок военной службы составляет 12 месяцев, все солдаты - одного возраста, одного призыва.

Я не утверждаю, что в армии вообще нет нарушений дисциплины, но мы с этим явлением боремся.

Все бойцы – одногодки, соответственно, нет никаких "дедов". Плюс штатные психологи, "телефоны доверия", всё это позволило свести неуставные отношения в Национальной Армии до минимума.

- И последнее. Есть ли преимущества, которые молодому человеку дает опыт службы в Национальной Армии РМ?

- Несомненно. По-прежнему в любой серьезной молдавской структуре, органах безопасности, полиции, да и во многих других государственных учреждениях предпочтение отдают кандидатам, прошедшим службу в армии. Потому что знают: молодого человека научили дисциплине, уважению к старшим, добросовестности.

Это уж не говоря о том, что служба в армии всегда была исключительно полезна для формирования мужского характера. Есть плюсы в том, что парни выполняют свой конституционный долг, многие из них имеют возможность остаться работать по контракту и обрести профессию, гарантированный заработок, опыт в международных миссиях и так далее. Все это хорошо для нашего государства, поскольку молодёжь остаётся в стране и участвует в ее развитии.

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