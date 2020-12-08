Картины уличных художников — в защиту женщин от насилия

Кусок стены — 170 метров в длину и площадью 700 квадратных метров, — окружающий кишиневский троллейбусный парк № 1, в течение недели превратился в "полотно" для десятков гигантских рисунков, выполненных в стиле стрит-арт.

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. Изображения, украсившие скучную промышленную ограду, объединены одной тематикой — проблемой насилия над женщинами и вопросом взаимоотношений полов в целом. Проект был официально представлен восьмого декабря и стал частью широкой международной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия", которую ежегодно проводит структура ООН UN Women. В Молдове акция была профинансирована посольством Швеции в РМ, а также получила необходимую поддержку примэрии и столичного Управления электротранспорта.

Непосредственно за создание объекта уличного искусства ответственна общественная организация Urban Spirit Family.

"Этот мурал создавала молодая команда из семи человек, все ребята из Молдовы и Приднестровья, — говорит художница Инна Желяскова, более известная в республике, а также за ее пределами под псевдонимом iZZY iZVNE. — Работа заняла неделю. Как вы могли заметить, рисунки отображают острые проблемы, с которыми в нашем обществе сталкиваются женщины. Но есть и сюжеты, демонстрирующие модель нормальной, здоровой семьи".

И хотя сюжеты, изображенные молдавскими художниками, повторяются в каждой стране, где реализуется этот проект ООН, iZZY iZVNE утверждает, что все они весьма актуальны для Молдовы и вызывают в ней не только профессиональный, но и человеческий отклик.

"Сегодня в районах Молдовы, особенно в селах, о гендерном равенстве речь почти не идет. И дело тут не только в домашнем насилии или дискриминации женщин на работе. Важно, чтобы и семьей в равной степени занимались и женщина, и мужчина — делили поровну обязанности по уходу за детьми, уборке, приготовлению еды. Это тоже важная составляющая часть нашего стрит-арт проекта", — говорит Инна Желяскова.

В то же время представитель UN Women в Молдове Доминика Стояновска приводит данные статистики, согласно которым ныне в Молдове в той или иной форме насилию подвергается каждая четвертая женщина.

"Агентство ООН, которое я представляю, занимается вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. И такие объекты уличного искусства — один из способов продвижения в обществе этих идей. Рядом довольно загруженная улица, люди, проезжающие мимо, не могут не видеть эти посылы, не задуматься хотя бы на минуту", — утверждает Стояновска.

По ее мнению, Молдове еще только предстоит пройти длинный путь, "чтобы у девочек и мальчиков появились равные возможности реализоваться в жизни". Также она полагает, что важную роль в этом сыграют позиция и вовлеченность в решение проблемы официальных властей.

© Sputnik / Dmitrii Terehov В Кишиневе официально открыт объект уличного искусства.

Что касается последних, то церемонию открытия мурала в Кишиневе посетил генеральный примар столицы Ион Чебан.

"К сожалению, проблема насилия в отношении женщин реально существует. И к еще большему сожалению, даже некоторые мои знакомые все еще отрицают ее наличие. Забывают, что элементарно не надо повышать голос, а тем более поднимать руку на женщину, на ребенка. В примэрии мы занимаемся этой проблемой не только в рамках информационных кампаний, но и на уровне служб, напрямую ответственных за эти вопросы. Речь, конечно, в первую очередь о социальных работниках", — заявил кишиневский мэр.

Отметим и неизменную поддержку молдавского стрит-арта со стороны Управления электрического транспорта Кишинева. Эта муниципальная структура несколько лет подряд охотно предоставляет молодым художникам фактически в безраздельное пользование лицевую сторону бетонного ограждения троллейбусного парка.

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