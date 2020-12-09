Будет ли Республиканский стадион территорией США или останется Молдовой?

Закон, ныне замороженный КС, в свою очередь, отменял датированное 2018 годом решение парламента о продаже территории Республиканского стадиона посольству США. Как водится, мнением кишиневцев на сей счет в то время никто не поинтересовался. А оно, это мнение, было, мягко говоря, неоднозначным – неравнодушные жители столицы требовали обнародовать все условия сделки, поименно назвать ответственных за это решение. Предлагали даже организовать консультативный референдум.

Соответственно, когда неделю назад депутаты голосовали за возвращение территории стадиона в молдавскую казну, они, несомненно, выражали мнение немалой части и кишиневцев, и граждан республики в целом.

Республиканский стадион стоит в ряду тех столичных объектов, с которыми у многих жителей Молдовы издавна установилась некая эмоциональная связь. Кто-то смотрел там игру с московским "Спартаком" – первый матч кишиневского "Нистру" после выхода (увы, последнего в истории клуба) в высшую футбольную лигу СССР. Кто-то намотал не одну тысячу километров на гаревой дорожке арены, когда детский и юношеский спорт был еще важным государственным приоритетом. Кто-то просто слушал с трибуны концерты ультрамодных в свое время Modern Talking или, скажем, "Мумий Тролля". События, после которых с человеком на всю жизнь остаются не только чувства, но и локации, в которых их довелось испытать.

И вдруг некто решает, что отныне это место будет фактически территорией другого государства...

В 2018 году этот "некто" звался могущественным молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком. Благополучно ведя в то время Молдову по пути "евроинтеграции" и "демократизации", он достиг в республике такого размера личной власти, что начал ловить недвусмысленно косые взгляды даже из Вашингтона, прежде его неизменно поддерживавшего. И когда американские власти изъявили желание получить в собственность лакомый кусок земли в самом центре молдавской столицы, полностью подконтрольный Плахотнюку парламент это желание исполнил. Но, как оказалось, не до конца.

Договор о "возмездной передаче" Республиканского стадиона в собственность американского посольства в течение двух прошедших лет так и не был зафиксирован на бумаге. Не было и соответствующего постановления правительства Молдовы. То есть все это время формально оставалась возможность отыграть назад. Ей-то и воспользовались третьего декабря депутаты из фракций ПСРМ, "Шор" и "За Молдову", проголосовавшие за отмену решения двухгодичной давности.

На что ожидаемо последовала реакция посольства Соединенных Штатов. Точнее, если называть вещи своим именами, – властный окрик.

Американское диппредставительство распространило сообщение, в котором указано, что "США разочарованы", что "эта отмена нарушает обязательное двустороннее соглашение, международное право", а главное – "негативно влияет на отношения США и Молдовы".

Это заявление, по всей видимости, не на шутку испугало ту часть молдавского истеблишмента, которая со времен падения власти ПКРМ традиционно начинает сильно нервничать, если "джентльмен в пробковом шлеме испытывает разочарование".

"Прекращение действия контракта с США, предусматривавшего передачу Республиканского стадиона для строительства новой штаб-квартиры американского посольства, является не только недружественным и агрессивным актом, но и пренебрежением к нашим стратегическим партнерам и в конечном итоге к здравому смыслу", – неожиданно прервал молчание бывший премьер Влад Филат, о котором в последние годы в Молдове начали забывать.

Говоря о необходимости "немедленно аннулировать это позорное голосование" на том, похоже, единственном основании, что "финансовая поддержка, предоставленная США Республике Молдова в годы после обретения независимости, составляет почти два миллиарда", Филат выражает позицию целой когорты местных политиков, при чьем непосредственном участии страна заработала комплекс колониальной зависимости. А то и карго-культа...

Как видим, со "здравым смыслом" Филата вполне солидарны и премьер Кику (назвавший изменение закона ошибкой), и состав Конституционного суда РМ. Тем более что американское государство, поднаторевшее в использовании мягкой силы, спешит подсластить пилюлю поклонникам молдавского исторического и культурного наследия.

В конце концов, можно же снести Дворец профсоюзов с его уникальной мозаикой ради возведения многоэтажного жилого монстра, можно построить заправочную станцию рядом с источником самой чистой воды в Кишиневе, можно объявить уродующим центральный парк города культовое для многих поколений кафе "Гугуцэ". А тут интересы целого "стратегического партнера"...

На днях посольство США в Молдове распространило ролик, демонстрирующий, в какое клевое место превратится территория Республиканского стадиона в Кишиневе, как только за ее реанимацию возьмется Дядя Сэм. Там вам и публичный парк, и теннисные корты, и детские площадки. Даже имитирующие античный стиль, мгновенно узнаваемые главные ворота стадиона обещают отреставрировать и сохранить. Плюс 250 миллионов долларов инвестиций, "сотни рабочих мест", "оживление экономики" Кишинева. На фоне нынешних руин, мусора, тотального запустения стадиона, построенного в 1951 году и с 74-го ни разу не реконструировавшегося, выглядит, черт подери, заманчиво.

Как там было у праздновавшего победу Байдена, "Америка возвращается"? Видимо, можно не сомневаться, что дипломатическое представительство США в итоге переедет на облюбованную землю в центре Кишинева. А новый посольский комплекс будет содержать все, что полагается иметь в таких зданиях державе, жалеющей доминировать в регионе: мощные средства глобальной связи, радиоэлектронной разведчики и все то необходимое, что пока не помещается в уютном особняке на улице Алексея Матеевича...

Так или иначе, уже "заморозив" закон о возвращении стадиона государству, Конституционный суд теперь должен будет поставить и окончательную точку в этом вопросе. Если мнение судей не поменяется, Республиканский стадион все же перейдет в собственность американского посольства.

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