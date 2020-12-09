Депутат Госдумы: украинская озабоченность миротворцами России выглядит странно

Прибывающий в Молдову 10 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намерен обсудить с Майей Санду ее заявление о необходимости вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. В своем комментарии о цели визита главы украинского МИДа в Молдову депутат Государственной думы Артем Туров заявил, что озабоченность Киева миротворческой миссией на Днестре выглядит странно.

"Я в первую очередь хотел бы задать господину Кулебе вопрос относительно исполнения Украиной минских соглашений, которые по идее должны были установить мир и спокойствие на Донбассе, — говорит в интервью Sputnik Moldova депутат Государственной думы Артем Туров. — К сожалению, мы видим, что на протяжении пяти лет на юго-востоке Украины не прекращаются обстрелы, гибнут люди. На этом фоне его озабоченность миротворческой миссией на Днестре выглядит по меньшей мере странно".

Туров напоминает руководителю украинского внешнеполитического ведомства, что именно благодаря миротворческим силам в Приднестровье, в зоне былого острого конфликта, за 28 прошедших лет не раздалось ни одного выстрела, не погиб ни один человек. По мнению российского парламентария, министр Кулеба пытается "переложить проблему с больной головы на здоровую".

Анонсируя свой визит в Молдову, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наличие миротворческой миссии на Днестре "затрагивает и вопросы национальной безопасности Украины". Глава дипведомства добавил, что планирует поговорить с Майей Санду "и о стратегии урегулирования приднестровского конфликта, и о новых амбициозных совместных проектах".

В свою очередь молдавский политический аналитик Корнелиу Чуря полагает, что основная цель приезда Кулебы в Молдову — подготовить визит Майи Санду в Киев. Отсюда и соответствующая риторика.

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