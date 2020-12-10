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В Кишиневе состоялась встреча министра иностранных дел РМ Аурелиу Чокоя с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой

Главы МИД Молдовы и Украины встретились впервые за шесть лет

© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
В Молдове
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Sputnik Молдова
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В Кишиневе состоялась встреча министра иностранных дел РМ Аурелиу Чокоя с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По завершении главы внешнеполитических ведомств двух стран провели брифинг.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Министр Чокой охарактеризовал состоявшийся разговор как "конструктивный, дающий надежду на разрешение всех вопросов между нашими странами".

Украинский коллега Чокоя, в свою очередь, напомнил, что его нынешний приезд в Кишинев – первый с 2014 года визит в Молдову главы МИД Украины. Кулеба выразил надежду, что страны приложат все усилия для того, чтобы впредь подобных пауз не возникало.

"Мы признательны Республике Молдова за ее последовательную поддержку независимости и территориальной целостности Украины. И сегодня я заверил Аурелиу Чокоя в том, что и Украина всецело поддерживает Молдову в вопросе приднестровского урегулирования», - сообщил Дмитрий Кулеба.

Он также сообщил, что недавно на Украине был создан консультативный и координационный формат Крымская платформа. Глава украинского МИД надеется на "конструктивное участие" Молдовы в этом формате.  

Aureliu Ciocoi
© Sputnik / Osmatesco
Чокой: Молдову спасет только сбалансированная внешняя политика

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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