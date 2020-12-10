Депутат Госдумы: Киев пытается втянуть Молдову в бесплодный спор о Крыме

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим молдавским коллегой, проинформировав, что недавно в его стране был создан консультативный и координационный формат Крымская платформа. Украинский министр надеется на "конструктивное участие" Молдовы в этом проекте.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Киев пытается втянуть Молдову в бесплодный спор о принадлежности Крыма, заявил Sputnik Молдова депутат Госдумы России Артем Туров.

"Мне совершенно непонятно, зачем господин Кулеба пытается втянуть Молдову в бесплодный спор о принадлежности Крыма, который давно уже сделал свой выбор. Жители полуострова фактически единодушно, посредством свободного волеизъявления, проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Мы ежедневно наблюдаем, как за эти годы меняется облик Крыма и Севастополя, реализуются федеральные целевые программы, как совершенствуется инфраструктура этого субъекта Российской Федерации", — сказал Туров.

Его недоумение разделяет и депутат Государственного совета Республики Крым Сергей Ерхан:

"Мне известно на сто процентов, что молдавская община полуострова на референдуме единодушно голосовала за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. И мне трудно представить, какое отношение Республика Молдова, у которой, насколько я знаю, много своих проблем, может иметь к Крыму, и что она будет делать в каком-то непонятном украинском "крымском" проекте".

В то же время молдавский политический аналитик Корнелиу Чуря полагает, что Крымская платформа может стать для Санду "тем же, чем ЕврАзЭС стал в свое время для Игоря Додона — проектом, в котором заинтересован президент, но который не поддерживает парламент".

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение полуострова в состав России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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