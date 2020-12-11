Величественные Карпаты и их тесная связь с Молдовой

С 11 декабря 2013 года мир ежегодно отмечает Международный день гор. Как оказалось, для "не горной" Молдовы этот праздник тоже не вполне чужой.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. "Причастной" к горам нашу страну делает ее относительная географическая близость к зоне Вранча – составной части Карпатской горной системы, которая, в свою очередь, принадлежит огромному Альпийско-Гималайскому складчатому поясу.

Своеобразная "ширма" из Карпат напрямую влияет на своеобразие молдавского климата.

Молдова, говорит директор Института геологии и сейсмологии (IGS) доктор Игорь Никоара, расположена в северном полушарии, где преобладает так называемый западный перенос. Это означает, что основной объем осадков поступает в Молдову со стороны северной части Атлантического океана.

"Карпатские горы в известной мере являются природной преградой для влажных воздушных масс. Поэтому количество осадков в Молдове меньше, чем на территориях, находящихся в схожих природных условиях, но расположенных западнее Карпат", — продолжает он.

В то же время, утверждает собеседник, Карпаты ответственны и за чуть более суровый климат Молдовы в сравнении с закарпатскими соседями, поскольку с севера и востока к республике примыкают равнинные территории Восточно-европейской платформы.

А еще, оказывается, не правы те, кто считает, что в Молдове совсем нет гор.

"Классическое определение горы – возвышенность, чей пик превышает 200 метров. Этой дефиниции соответствуют несколько природных объектов в Молдове. Например, холм Баланешты (гора Баланешты) с абсолютной отметкой 429 метров", — рассказывает директор IGS.

Если хочется чего-то еще более впечатляющего, то нужно отметить, что южных областей Молдовы касается молодая платформа, называемая Скифской. Таким образом, в районе Кагула и Вулканешт на относительно небольших глубинах залегает целая горная система. Как утверждает доктор Никоара, ныне она находится в спокойном состоянии, но в определенных геологических условиях способна реактивироваться и явить себя, так сказать, во всей красе на поверхности.

И, конечно же, горы Вранчи, которые ответственны за регулярные сейсмологические... переживания жителей Молдовы.

"Вранча расположена на изгибе Карпат, где под влиянием Восточно-Европейской, Западно-Европейской и Африканской платформ происходит столкновение тектонических плит. Что периодически проявляется в сейсмических событиях, попросту – землетрясениях", — объясняет Никоара.

По его словам, в той зоне Вранчи, которая представляет собой наибольшую сейсмологическую угрозу Молдове, в последние десять лет крупных землетрясений отмечено не было. Однако целый ряд средних говорит о том, что сейсмический очаг гор Вранча по-прежнему активен.

А значит нам, живущим в Молдове, всегда нужно быть готовыми к очередному землетрясению. Впрочем, молдаване давно привыкли к этому природному явлению.

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