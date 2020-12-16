Киртоакэ – "персонаж со слабым представлением об объективной реальности"

Посольство Российской Федерации в Молдове резко отреагировало на заявления председателя Либеральной партии Молдовы, расценив их как откровенно ксенофобские.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Дипломатическое представительство России в Молдове сообщило о том, что ознакомилось с "провокационными реляциями" Дорина Киртоакэ, высказанными в эфире одного из молдавских каналов интернет-телевидения. В специальном заявлении посольства слова бывшего мэра Кишинева квалифицированы как нетерпимость и русофобия.

"Демонстрируя окружающим свое неприятие объективной реальности в международной и российской внутриполитической повестке, о которой, судя по всему, данный персонаж имеет слабое представление, он не только оскорбляет многочисленных друзей России в Республике Молдова, но и все ближе подходит к опасной черте ксенофобии и нетерпимости", — сказано в заявлении посольства РФ.

В дипмиссии России полагают, что куда логичнее было бы услышать комментарии Дорина Киртоакэ о положении дел в государствах, гражданином которых он является. В случае же острого желания узнать реальные политические предпочтения россиян посольство рекомендует главе ЛП ознакомиться с независимыми статистическими данными, а по так называемому "делу Навального" — с заявлениями официальных представителей российской стороны, доходчиво раскрывающими подоплеку сюжета.

"Сложно сказать, каким стремлением руководствовался Д. Киртоакэ: поднять собственные рейтинги или в очередной раз проявить себя на ниве русофобии, которая, как известно, является его политическим кредо", — говорится в заявлении посольства России.

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