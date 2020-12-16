19:26 16 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.23
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Посольство России в Молдове.

Киртоакэ – "персонаж со слабым представлением об объективной реальности"

© Sputnik / Родион Прока
В Молдове
Получить короткую ссылку
107 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201216/32918638/kirtoake--personazh-so-slabym-predstavleniem-ob-obektivnoy-realnosti.html

Посольство Российской Федерации в Молдове резко отреагировало на заявления председателя Либеральной партии Молдовы, расценив их как откровенно ксенофобские.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Дипломатическое представительство России в Молдове сообщило о том, что ознакомилось с "провокационными реляциями" Дорина Киртоакэ, высказанными в эфире одного из молдавских каналов интернет-телевидения. В специальном заявлении посольства слова бывшего мэра Кишинева квалифицированы как нетерпимость и русофобия.

"Демонстрируя окружающим свое неприятие объективной реальности в международной и российской внутриполитической повестке, о которой, судя по всему, данный персонаж имеет слабое представление, он не только оскорбляет многочисленных друзей России в Республике Молдова, но и все ближе подходит к опасной черте ксенофобии и нетерпимости", — сказано в заявлении посольства РФ.

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Неисправимый фантазер Дорин Киртоакэ, или Прощай, "Титаник"
В дипмиссии России полагают, что куда логичнее было бы услышать комментарии Дорина Киртоакэ о положении дел в государствах, гражданином которых он является. В случае же острого желания узнать реальные политические предпочтения россиян посольство рекомендует главе ЛП ознакомиться с независимыми статистическими данными, а по так называемому "делу Навального" — с заявлениями официальных представителей российской стороны, доходчиво раскрывающими подоплеку сюжета.

"Сложно сказать, каким стремлением руководствовался Д. Киртоакэ: поднять собственные рейтинги или в очередной раз проявить себя на ниве русофобии, которая, как известно, является его политическим кредо", — говорится в заявлении посольства России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Посольство России: решительно осуждаем попытки оправдать преступления режима Антонеску
В деле на Дорина Киртоакэ появилась любопытная информация
Теги:
Дорин Киртоакэ, посольство России в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест аграриев 16 декабря 2020.
Фото: Тракторами — на парламент. Как проходил протест аграриев в Кишиневе
Вакцина Спутник V доказала эффективность. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
"Спутник V": эффективность доказана. Почему Запад пытается убедить всех в обратном?
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться