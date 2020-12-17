"Знаменательный день". Что даст Гагаузии принятие законов о статусе региона

Парламент Молдовы сделал подарок жителям Гагаузии к 23 декабря — Дню принятия Закона об особом правовом статусе региона. Во втором чтении были одобрены поправки в законодательство республики, которые закрепляют права и полномочия автономии в системе госуправления.

КОМРАТ, 17 дек — Sputnik, Максим Топал. На столы депутатов молдавского парламента 16 декабря легли 3 законопроекта, входящих в так называемый "пакет гагаузских законов". Норму, запрещающую пересматривать специальный "автономный" статус региона без согласия Народного собрания Гагаузии, депутаты даже не стали обсуждать. Дело в том, что закон "Об особом правовом статусе Гагаузии" — специальный, и изменять его можно лишь голосами 61 депутата. Такого количества желающих это сделать в парламенте в этот день не было. Потому законопроект был снят с рассмотрения.

Два других закона оговаривают придание Гагаузии "особого уровня управления" в системе административно-территориального деления республики и закрепляют этот специальный статус в законе о местном публичном управлении.

Все три законопроекта были разработаны в совместной согласительной комиссии, в которую вошли депутаты парламента и Народного собрания, а также международные эксперты.

Поправки не прошли

Последние два закона были предложены для голосования депутатов в их первоначальном виде, с которым согласилась и юридическая комиссия парламента страны. Но депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Владимир Боля предложил альтернативный вариант изменений в эти законы — придать особый уровень управления не только Гагаузии, но и муниципию Кишинев.

За это предложение проголосовали 55 депутатов. Но спустя некоторое время вице-председатель парламента Влад Батрынча извинился перед депутатами за "спешку" и предложил отменить только что принятые поправки. В итоге правящее большинство утвердило два из трех "гагаузских законов" в варианте их авторов, то есть без статуса для Кишинева.

"Будем работать на отмену"

Оппозиция уже раскритиковала шаги навстречу Гагаузии. Как заявил депутат от партии "Достоинство и правда" Дину Плынгэу, политформирование "будет работать на отмену пакета законов, который имеет в качестве главной цели федерализацию Республики Молдова".

"Будем работать на то, чтобы аннулировать законы о языках, о Гагаузии, аудиовизуале и другие", – отметил политик.

"Знаменательный день"

Утверждение в парламенте обсуждаемых на протяжении пяти последних лет законов в Гагаузии вызвало воодушевление. Башкан Ирина Влах назвала это "большим прогрессом" в отношениях официальных Кишинева и Комрата.

"Проекты основаны на лучшем европейском опыте и являются важной ступенью в демократическом развитии Молдовы и Гагаузской автономии в составе Республики Молдова. Вызывает разочарование тот факт, что проекты были политизированы партиями, представленными в парламенте, и не получили широкой поддержки депутатов всех фракций", – заявила Ирина Влах.

Приветствовал решение парламента и председатель Народного собрания Владимир Кысса. В комментарии для Sputnik Moldova он поблагодарил тех депутатов парламента, которые "поддержали Гагаузию".

"Эти законы положительно скажутся на Гагаузии и давно уже должны были быть приняты", – заявил Кысса.

А депутат от Гагаузии Александр Суходольский назвал дату 16 декабря "знаменательным днем" для всех жителей региона.

"Выражаю искреннюю благодарность своим коллегам, всецело поддержавшим принятие во втором чтении законов, касающихся статуса Гагаузской автономии", – сказал Суходольский.

Что получит Гагаузия

Молдавское общество, которое с 2015 года следило за судьбой пакета "гагаузских законов", благодаря политикам смогло уверовать в то, что принятые законы носят "принципиальный и судьбоносный характер" и их принятие приведет к "коренным изменениям". На деле же это совсем не так, считает политический аналитик Вячеслав Крачун.

"Некоторые политики с безответственной легкостью превращали тему "гагаузских инициатив" в предмет спекулятивных интерпретаций и страшилок. "Угроза развала страны", "федерализация" – каких только мифов мы не наслушались за последнее время. Между тем вчерашнее голосование в парламенте по "гагаузским законопроектам" – пока что только по двум из трех – это шаг вперед в деле гармонизации национального законодательства и обеспечении условий для функционирования Гагаузской автономии", – заявил эксперт.

Если говорить о содержательной стороне вопроса, то принятые законопроекты предполагают, что некоторые нормы закона "Об особом правовом статусе Гагаузии" будут отражены в законе "Об административно-территориальном устройстве" и законе "О местном публичном управлении".

"Фактически, мы говорим о восполнении пробелов в нескольких уже действующих законах, которые прямо или косвенно затрагивают существование АТО Гагаузия как особой территориальной единицы с её органами управления в составе Республики Молдова. Ни больше ни меньше", — подчеркнул аналитик.

"Диалог продолжается"

В Комрате "разочарованы" тем, что в парламенте пока не нашлось достаточного количества голосов для принятия и третьего законопроекта, визирующего Гагаузию. По словам зарегистрировавшего в парламенте "пакет гагаузских законов" депутата от ПСРМ Федора Гагауза, по третьему документу, предполагающему, что изменения в закон о статусе Гагаузии могут приниматься только с согласия Народного собрания, переговоры с парламентскими фракциями и группами еще продолжаются – для утверждения этой инициативы нужен 61 голос.

"Важно отметить несколько вещей. Во-первых, проекты законов были приняты в изначальной версии – как их разработали члены рабочей группы. В связи с этим хочу сказать спасибо президенту Игорю Додону, который в 2017 году прислушался к просьбе Народного собрания и не подписал законопроекты, перекроенные юркомиссией парламента", – заявил политик.

Он также подчеркнул, что "миссия рабочей группы после принятия этих законопроектов ни в коем случае не заканчивается".

"В процессе обсуждения находятся и другие важные инициативы. При содействии экспертов CMI, посольства Швеции и других международных партнеров стороны шаг за шагом должны продолжать работу по восполнению пробелов в законодательстве и созданию условий для эффективного функционирования Гагаузской автономии. Так что диалог между Комратом и Кишиневом продолжается", – заключил депутат парламента.

Откуда взялись три "гагаузских закона"

В 2015 году в Молдове была создана межпарламентская рабочая группа, в которую вошли по семь депутатов от высшего законодательного органа Молдовы и Народного собрания Гагаузии (НСГ). Основной задачей группы было давно назревшее разграничение полномочий автономии и центральных властей. К работе переговорщиков привлекали местных и международных экспертов. Члены рабочей группы побывали в успешно действующих европейских автономиях: на Аландских островах (Финляндия), в Южном Тироле (Италия), Уэльсе (Великобритания).

Спустя год работы, в 2016 году, разработчики согласовали три законопроекта, уточняющие статус Гагаузской автономии и дополняющие полномочия ее руководящих органов, тогда же их передали в парламент.

Правящему большинству в депутатском корпусе прошлого созыва законы пришлись не по душе. В юридической комиссии их перекроили до неузнаваемости. Два из трех законов приняли в искаженном виде, который лишал их смысла. Президент Игорь Додон отказался их утверждать в таком виде и вернул на пересмотр.

Уже в парламенте следующего созыва в июле 2020 года фракция Партии социалистов повторно зарегистрировала те же три проекта в качестве собственной инициативы. Их и приняли 3 декабря в первом чтении голосами социалистов и группы "За Молдову".

В окончательном чтении законопроекты были утверждены 16 декабря в их первоначальном виде.

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