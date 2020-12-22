Новогодние праздники будут семейными. Хотим мы этого или нет...

В Молдове, как и во всем мире, традиционно бурное веселье в две рождественско-новогодние недели отменяется по известной и очень уважительной причине. Грядущие праздники как никогда много молдаван встретят в узком кругу близких людей.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Режим чрезвычайного положения, введенный в Молдове на фоне пандемии коронавируса, как минимум до 15 января сделал невозможным проведение любых развлекательных, культурных мероприятий, и хоть сколько-нибудь массовых развлечений, включая столь всеми любимые корпоративы. Подавляющему большинству жителей республики также пришлось на новогодние каникулы отказаться и от путешествий.

"Желание куда-либо поехать сейчас заметно только у молодежи, единственное реальное направление — Египет, — говорит директор туристической фирмы CISTEACOVA-TUR Людмила Чистякова. — Украина может в любой момент закрыться, а, скажем, в Румынию из Молдовы сегодня впускают только обладателей паспортов одной из стран Евросоюза".

По ее словам, в Египет в период новогодних праздников из Кишинева вылетят не больше двух-трех самолетов с туристами на борту.

Остальные же получат возможность для неспешного праздничного общения с родными и близкими. Что, по мнению, например, бывшего мэра Кишинева Серафима Урекяна, очень хорошо и правильно.

"Я всегда отмечал этот праздник со своей большой семьей. Было лишь два исключения. Первое — когда в 95-ом, только заступив на должность мэра, я провел новогоднюю ночь в своем кабинете. И всю ночь звонили люди: у кого-то не горел свет, у кого-то отключили газ... Приходилось поднимать службы и оперативно решать проблемы. Это было очень трудное для Кишинева время. И второе — в 2001 году, когда я в качестве примара встречал Новый год и новое тысячелетие на Площади великого национального собрания вместе с 60 тысячами жителей Молдовы. Это была незабываемая ночь", — говорит он.

Наступающий год Урекян планирует встретить с детьми и внуками.

Радуются возможности пообщаться с семьями и молдавские музыканты, на сей раз оставшиеся без "горячих деньков" на Новый год. Говорит директор "Здоб ши Здуб" Игорь Дынга:

"Вообще, эта пандемия неожиданно напомнила нам, как важна в нашей жизни семья. Мы внутри группы, конечно, не сможем на этот раз встречаться на праздники семьями, потому что это все сейчас зона повышенного риска. Но каждый по отдельности постарается провести как можно больше времени со своими близкими".

Впрочем, есть у "Здубов" на праздники хоть и непривычно небольшая, но все же работа. В последних числах декабря группа участвует в съемках некой новогодней сказки, которую покажут в эфире 1 января. Подробнее о проекте Дынга обещает рассказать чуть позднее.

К сожалению, жесткие ограничения лишат огромной части удовольствия самых маленьких жителей Молдовы. Это обстоятельство, как и многих родителей в стране, печалит маму троих детей из Окницы Наталью Спыну.

"Ребята уже привыкли, что на Новый год мы обязательно выбираемся хотя бы в Кишинев. Для них эти праздники все еще волшебство. Очень трудно было их успокоить, когда они узнали, что проведут все каникулы дома. Но мы постараемся, чтобы эти дни стали, несмотря ни на что, для детей радостью", — говорит Наталья.

Что ж, в более благополучные времена всегда было хорошим тоном именовать Новый год "семейным праздником". И вот, наконец, он действительно стал таковым.

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