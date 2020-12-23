Кабмин Кику уходит – чем запомнится 14-й по счету премьер-министр

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. С момента обретения республикой независимости было несколько правительств, которые стали знаковыми в общественно-политической истории страны, с которыми сравнивали последующие кабинеты. Правительство под руководством Кику, несомненно, одно из них. Чем оно запомнится молдаванам?

Во-первых, коронавирусом. Разумеется, никакого выбора у команды Кику не было. Так сложилось, что ей пришлось управлять страной в условиях самой тяжелой пандемии со времен "испанки", атаковавшей человечество почти век назад.

Насколько удовлетворительно справлялись с этой уникальной проблемой Кику и его коллеги – вопрос дискуссионный. Но факт остается фактом: прежде ни один состав исполнительной власти в постсоветской Молдове не сталкивался с таким масштабным, всеобъемлющим и непредсказуемым вызовом.

Во-вторых, аполитичностью. Как ни странно, будучи формально "правительством Додона и социалистов", кабинет Кику в течение года с лишним фактически не участвовал в политических дискуссиях и конфликтах. В год президентских выборов правительство – подчеркнуто, демонстративно – позиционировало себя как исключительно технократический кабинет.

В-третьих, профессионализмом. Сменив кабинет Майи Санду, который довел молдавское общество до крайней степени раздражения в том числе пораженческой позицией в переговорах с Международным валютным фондом, правительство Кику завершает нынешний тяжелейший год с объективно неплохими показателями.

В марте-апреле, когда всем стало понятно, что коронавирус пришел не на один месяц, дефицит бюджета прогнозировался на уровне не ниже 10%. Правительству в итоге удалось удержать этот показатель на пяти процентах. А еще пандемия, загнавшая страну в тяжелую депрессию, пока никак не отразилась на своевременных выплатах пенсий и зарплат бюджетникам.

В-четвертых, самостоятельностью. Персонально Ион Кику неоднократно вступал в полемику (впрочем, вполне корректную) с президентом Додоном и парламентом, последовательно выступая за смягчение ограничений – в первую очередь для молдавского бизнеса – в условиях эпидемии COVID-19. Похоже, эту позицию до сих пор не поколебал тот факт, что премьер сам переболел коронавирусом.

В пятых, разновекторностью. Это правительство не педалировало ни стремление к евроинтеграции, ни ориентированность на сотрудничество с Россией и ЕврАзЭС. И если российский 200-миллионный кредит для Молдовы стараниями оппозиции "завис", то первый транш в 50 миллионов евро от Европейского союза в ходе мандата кабинета Кику республика получила.

В-шестых, достойным уходом. Кику и его министры до последнего дня хранили завидное спокойствие под аккомпанемент слухов и спекуляций о неминуемой отставке правительства, не прекращавшихся с момента окончания второго тура президентских выборов. "Делай, что должен, и будь, что будет" – как бы транслировал этот кабинет. Согласитесь, разумная позиция.

В-седьмых, свадьбой сына Иона Кику. Наверное, самый главный имиджевый и просто человеческий прокол уходящего премьера. Это было по меньшей мере бестактно – организовать свадебное торжество, даже если оно таковым не было "ни по форме, ни по содержанию", пока вся страна сидела в глубоком карантине.

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