Минздрав: за сутки подтверждено 815 новых случаев COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 140 тысяч.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 815 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

Отмечены 5 эпизодов "импорта" инфекции: по два из Великобритании и Румынии, один – из Украины.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 140 250.

За минувшие 24 часа проведен 2691 тест, в том числе первичных – 2316.

Коронавирус выявлен у 40 медработников: 8 врачей, 20 медсестер и 12 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 261 пациент (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1288 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 125 212.

Зафиксированы еще 23 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2871.

В Минздраве также сообщили о смерти доктора медицинских наук Дмитрия Саина, который трудился в Институте фтизиопульмонологии имени Кирилла Драганюка.

Всего за период пандемии скончалось 65 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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