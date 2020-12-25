19:40 25 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Тест на коронавирус

Минздрав: за сутки подтверждено 815 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (212)
187 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20201225/33030845/minzdrav-za-sutki-podtverzhdeno-815-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 140 тысяч.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 815 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.

Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic
COVID-19: могут ли в Молдове обнаружить новый штамм

Отмечены 5 эпизодов "импорта" инфекции: по два из Великобритании и Румынии, один – из Украины.  

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 140 250.

За минувшие 24 часа проведен 2691 тест, в том числе первичных – 2316.

Коронавирус выявлен у 40 медработников: 8 врачей, 20 медсестер и 12 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находится 261 пациент (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1288 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 125 212.

Зафиксированы еще 23 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2871.

Вакцинация от коронавируса
© Sputnik / Кирилл Брага
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
В Минздраве также сообщили о смерти доктора медицинских наук Дмитрия Саина, который трудился в Институте фтизиопульмонологии имени Кирилла Драганюка.

Всего за период пандемии скончалось 65 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (212)

По теме

Ковидный подарок: какие новогодние презенты могут переносить коронавирус
Беляков: очаг инфицирования коронавирусом зарегистрировали в штабе МС
Раскрыто значение буквы V в названии российской вакцины от коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Африканские черепахи Geochelone sulcata лакомятся рождественским блюдом в парке животных города Ньиредьхаза, Венгрия.
Фото – Рождество для черепахи и не только...
Как делают настоящее игристое вино к Новому году
Видео: как делают настоящее игристое вино к Новому году
На президентском посту
Все президенты Молдовы за период ее независимости

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться