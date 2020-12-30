Эксперт: готовить вакцинацию от COVID в Молдове нужно было еще в октябре

Пока только предстоит определиться, когда и какой вакциной (или вакцинами) станут прививать молдаван от коронавируса. Однако Молдова в этом вопросе уже отстает от графика.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Несмотря на обещание президента Румынии Йоханниса поделиться с Республикой Молдова 200 тысяч доз прививок от ковида, несмотря на циркулирующие в обществе туманные намеки на то, что вакцинация начнется во втором квартале следующего года, никакой определенности по этой теме в Молдове по сей день нет.

"Из того, что я видела в открытых источниках, никакой конкретной информации сегодня действительно не существует, – говорит эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук. – Я не находила никаких подтверждений тому, что Молдова подписала некое соглашение, как это уже сделали некоторые страны, на поставку в республику определенного количества вакцины к определенному времени".

Однако еще большую тревогу в молдавском обществе вызывает другое. Например, вакцина производства Pfizer/BioNTech отличается весьма непростыми условиями хранения и транспортировки. Что, в свою очередь, значительно усложняет организацию процесса массовой иммунизации.

"Некоторые вакцины должны храниться при температуре -70С. А это требует немалых затрат – человеческих и финансовых – при организации и проведении процесса вакцинирования. Только в Кишиневе нужно будет организовать как минимум несколько центров по вакцинации, заранее запланировать количество людей, которые эти центры смогут принять за определенный промежуток времени. Помимо создания инфраструктуры, необходимо обучить персонал. Это огромный фронт работы. И если, по самым оптимистичным прогнозам, вакцинация в Молдове начнется во втором квартале 2021 года, то работы по подготовке к ней нужно было начинать еще в октября нынешнего", – утверждает Токарчук.

При этом никто в мире еще не знает, как долго будет поддерживаться иммунитет у пациента, привитого той или иной вакциной. Пока попросту не хватило времени для исследований, чтобы четко ответить на этот вопрос. А значит, еще только предстоит выяснить, сколько доз и с какой периодичностью придется колоть препарат одному и том же человеку.

Впрочем, в том, что разработанные в мире вакцины будут способны остановить новую волну заболеваний, по мнению собеседницы, сомнений нет.

"Уже понятно, что в краткосрочной перспективе существующие вакцины достаточно эффективны. А вот станут ли они панацей от коронавируса – покажет только время", – считает Токарчук. © Video : Sputnik / RUPTLY Видео - Массовая вакцинация в ЕС: спасет ли Pfizer/BioNTech Европу от пандемии

По поводу готовности Молдовы к вакцинации высказалась президент Санду, раскритиковавшая министерство здравоохранения, труда и социальной защиты за то, что оно "не предприняло конкретных шагов для того, чтобы одна из проверенных на международном уровне вакцин против COVID-19 поступила в больницы страны".

"Мы запросили информацию о том, на каком этапе находится министерство в вопросе подготовки к вакцинации. Оказалось, что министерство не находится ни на каком этапе", - возмутилась глава государства.

Майя Санду заявила, что первыми от коронавируса в Молдове должны быть привит медики, "находящиеся на первой линии" и учителя.

Вместе с тем, о возможности в ближайшее время начать вакцинирование населения Молдовы российским препаратом "Sputnik V" заявил лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"Российская сторона готова предоставить первую партию вакцина от коронавируса нашей стране. Мы призываем власти республики внимательно рассмотреть эту возможность", - сказал глава ПСРМ по итогам переговоров с руководством Госдумы и заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.

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