Депутат Госдумы ответил Санду на ее заявление о готовности поехать в Россию

Половина молдавского общества настроена на взаимовыгодные отношения с РФ. В то же время в России уверены, что несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, наши отношения – братские. Об этом Sputnik Молдова заявил депутат Госдумы Артем Туров.

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Российская Федерация всегда с искренним уважение относилась к выбору молдавского избирателя, она неизменно придерживалась главного принципа: молдавский народ культурно и исторически тесно связан с народом России, заявил в интервью Sputnik Молдова депутат Государственной Думы Артем Туров.

Несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, добавил он, наши отношения – братские.

По словам российского парламентария, минувшие президентские выборы в Молдове подтвердили, что как минимум половина молдавского общества настроена на конструктивные, взаимовыгодные отношения с Россией.

"Невозможно перечеркнуть усилия, приложенные предыдущей администраций президента Молдовы, направленные на укрепление экономического сотрудничества Молдовы и России, на интеграцию республики в ЕврАзЭС. Усилия эти, несомненно, были отражением ожиданий большей части населения Молдовы", – считает Туров.

В то же время уже неоднократно озвученное Майей Санду требование о выводе из Приднестровья российских миротворцев в руководстве российского государства не воспринимается как конструктивное.

"Благодаря миротворческим силам России в Приднестровье в зоне былого острого конфликта за 28 прошедших лет не раздалось ни одного выстрела, не погиб ни один человек. Эта миссия доказала свою эффективность. В последнее время мы слышали от президента Санду и членов ее команды разные заявления, иногда противоречащие друг другу. Считаю, что недавно избранная глава молдавского государства Майя Санду не до конца осознает роль российской миротворческой миссии в ПМР", – сказал Артем Туров.

Избранный президент Молдовы готова посетить Россию с официальным визитом. Об этом Майя Санду заявила в эфире одного из молдавских телеканалов.

"Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые присутствуют в нашей постоянной двусторонней повестке, которые касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта", – сказала Санду.

Напомним, перед визитом в Россию Майя Санду намерена посетить Киев и Брюссель.

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