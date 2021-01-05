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Уничтожение боеприпасов времен ВОВ

За минувший год в Молдове обезврежено более 2500 взрывоопасных предметов

© Photo : ГУ МЧС по Воронежской области
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210105/33147543/za-minuvshiy-god-v-moldova-obezvrezheno-bolee-2500-vzryvoopasnykh-predmetov.html

В подавляющем большинстве случаев опасные находки оказывались "эхом" Второй мировой – различных калибров артиллерийские снаряды, противотанковые мины, ручные гранаты, патроны к стрелковому оружию.

КИШИНЕВ, 5 янв - Sputnik. Самая сложная и масштабная операция по разминированию 2020 года проводилась с апеля по июль в Яловенском районе, в селе Бэлцаць коммуны Ципала.

"Операция началась по просьбе местных властей, после того как серьезные ранения получили двое детей в результате взрыва предмета, так и оставшегося неопознанным. В разминировании участвовали 16 военнослужащих отдельного инженерного батальона "Кодру", - рассказал военный инженер, капитан Национальной армии Иван Корнегруца.

По его словам, обследовав 46 гектаров леса, расположенного близ Бэлцаць, саперы обнаружили более 1260 различных боеприпасов времен Второй мировой войны. Все находки были ликвидированы с максимальными мерами предосторожности.

Здесь раньше вставала земля на дыбы.
© Photo : Алексей Петрович
Мины и снаряды времен войны продолжают угрожать жителям Молдовы

Кроме того, в прошлом году 306 боеприпасов были найдены и уничтожены недалеко от села Плоп-Штюбей в Каушанском районе. А самыми крупными по содержанию взрывчатого вещества и, соответственно, наиболее опасными оказались четыре авиационные бомбы массой в 50 и 100 килограммов, обнаруженные в Новоаненском и Штефан-Водском районах.   

В общей же сложности в течение минувшего года военные инженеры и саперы провели 282 операции по разминированию в девяти районах Молдовы.

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Теги:
разминирование, боеприпасы, национальная армия


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