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Зрители в зале

Решение принято: актеры и певцы возвращаются на сцену, школьники – за парты

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (285)
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Sputnik Молдова
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После месяца очень жестких ограничений столичная Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение разрешить театрам и учебным заведениям вернуться к относительно нормальному режиму функционирования.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Театры в Кишиневе могут возобновить работу при условии соблюдения всех мер по охране общественного здоровья в условиях пандемии COVID-19 и учитывая ограничения по заполняемости залов на 50%. Об этом сообщил в среду на своей странице в социальной сети Facebook примар Кишинева Ион Чебан, ссылаясь на решение столичной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Кишиневский градоначальник пояснил, что комиссия приняла во внимание его персональную просьбу, которая, в свою очередь, основывалась на многочисленных обращениях актеров, стремящихся вернуться к живой игре на сцене.

"В ходе заседания члены комиссии проанализировали текущую ситуацию и пришли к выводу, что работники театральной сферы могут возобновить работу. Разумеется, при условии неукоснительного соблюдения всех мер по охране общественного здоровья в условиях пандемии COVID-19", - написал Чебан.

Продажа медицинских масок.
© Sputnik / Виталий Аньков
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По его словам, театральные зрительные залы теперь позволено заполнять на 50%, что должно обеспечить соблюдение необходимой социальной дистанции. Также непременным условием будет необходимость измерять температуру тела каждого зрителя и непрерывное ношение масок. При этом любое представление не должно длиться более двух часов.

Также разрешение на возобновление работы получат и организаторы разнообразных концертов в Кишиневе.

"По окончании каникул за парты смогут вернуться и школьники. Соответствующее решение комиссии будет опубликовано на сайте примэрии", - добавил Чебан.

Мэр молдавской столицы пояснил, что в нынешних условиях "необходимо учитывать все условия", и заверил, что городские власть по-прежнему стоят на страже здоровья кишиневцев и продолжают заботиться о врачах.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (285)

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Теги:
коронавирус, примэрия


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