"Железная дорога Молдовы" – боксер в глубоком нокдауне

Молдавские железнодорожники несколько месяцев не получают зарплату, некоторые из них попросту голодают. Но, как полагают эксперты, тяжелейшая ситуация, сложившаяся к концу 2020 года на ГП "Железная дорога Молдовы", была предсказуемой и неизбежной.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Первые дни наступившего года отмечены протестами работников железной дороги в районах республики. Это стало продолжением еще декабрьских публичных акций сотрудников предприятия в Окнице, Бессарабке, Унгенах, уже к тому моменту не получавших честно заработанных денег.

При этом эпидемия коронавируса, "урезавшая" пассажиро- и грузопоток ЖДМ в 2020-м, стала лишь последним и даже не самым сильным ударом по государственному предприятию.

По либеральному алгоритму

Еще в нулевых "Железная дорога Молдовы" была вполне стабильной экономической структурой. Да, возможностей и оборотов советского времени у нее уже не было, но пути и другая инфраструктура содержались в надлежащем состоянии, строились новые ветки, обновлялись и реконструировались станции, подвижной состав, и в целом управление предприятием осуществлялось грамотно и профессионально. Все резко изменилось после прихода к власти в Молдове "проевропейских сил", сместивших не только ПКРМ, но и тогдашнего главу ЖДМ Мирона Гагауза.

По пресловутому "алгоритму" молдавский Минтранс был отдан на откуп (кто-то и вовсе скажет "на прокорм") Либеральной партии под предводительством Михая Гимпу. Об этом говорит экономист Михаил Пойсик.

"Либералы незамедлительно принялись буквально урывать и рвать, где только придется, все и вся. И возглавил эту вакханалию Анатол Шалару, "смотрящий" в качестве министра транспорта", – вспоминает экономист Михаил Пойсик.

Только за первые шесть лет – с 2009 по 2015 год – объемы грузовых и пассажирских перевозок "Железной дороги Молдовы" упали почти втрое. Нехитрые мошеннические схемы руководства тех лет отражены в некоторых отчетах Счетной палаты РМ.

Так, согласно одному из них, к 2013 году железная дорога регулярно оптом закупала дизельное топливо у одной и той же фирмы, чимишлийской Parstar Oil, по ценам, значительно превышавшим розничную стоимость солярки на кишиневских заправочных станциях. Переплата оценивалась в миллионы.

"Когда схема выплыла наружу, ЖДМ тут же сменила поставщика – на некую Get Premium, внезапно появившуюся на молдавском рынке в том же 2013 году. А в списке совладельцев и этой нефтебазы, как и прежде, торчали все те же уши подельников Михая Гимпу", – говорит Пойсик.

Не менее занимательна история с ремонтом в Румынии "на европейском уровне" пяти молдавских дизель-поездов по цене, за которую можно было купить три совершенно новых. Те, кто имел сомнительное удовольствие прокатиться в этих составах, свидетельствовали: поезда, по сути, были просто красиво покрашены снаружи, внутри оставшись все той же откровенной рухлядью. Некоторое время спустя они один за другим начали терять ход, становясь на прикол в депо.

Была еще довольно туманная тема с кредитом от Европейского банка реконструкции и развития. Некая Международная компания Kocks разработала для Молдовы целую Стратегию развития транспорта и логистики до 2022 года. Именно под нее ЕБРР выделял "Железной дороге Молдовы" кредит в 55 миллионов евро. Куда реально ушли эти деньги – неизвестно ныне даже экспертам-экономистам (но, видимо, туда же, куда и распилы от чимишлийской солярки и "европейских" вагонов).

Выйдут ли железнодорожники "за флажки"

Так были ли шансы у "Железной дороги Молдовы" после десятка лет такого, мягко говоря, экстравагантного управления хоть сколько-нибудь достойно пережить пандемию коронавируса? Ни единого. COVID-19 для ЖДМ, по образному определению все того же Михаила Пойсика, – это удар ногой в голову боксеру, который уже и так шатался из стороны в сторону на ринге в глубоком нокдауне.

"Люди тащат 300-килограмовые шпалы на голодный желудок. Вы себе это представляете? Что они могут ответить детям, которые спрашивают, что они будут сегодня кушать? А как быть тем семьям, где и муж, и жена работают на железной дороге?"

"Все, кто здесь стоят, просят выплатить им зарплату, которую они уже заработали. Людям нечем платить за свет, газ, детские сады, кредиты. У кого-то денег нет и на еду".

Это цитаты из душераздирающих заявлений рядовых молдавских железнодорожников, прозвучавших в последние дни.

Объективно не позавидуешь и временно исполняющему обязанности директора "Железной дороги Молдовы" Адриану Ончану, которому ситуация, в сущности, досталась "по наследству". Однако никакого осмысленного плана по выводу из кризиса госпредприятия у него нет.

"Мной направлены письма о текущем положении ГП "Железная дорога Молдовы" в правительство и парламент Республики Молдовы. Сегодня без финансовой поддержки государства предприятие не выживет", – заявил Sputnik Moldova врио директора ЖДМ.

К сожалению, государство, где только что ушло в отставку правительство и в ближайшей перспективе маячат досрочные парламентские выборы, никаких денег для работников крупного хозрасчетного предприятия предложить не может.

Впрочем, сейчас куда более актуальным, по-видимому, следует считать другой вопрос: могут ли случаи публичного недовольства голодных железнодорожников перерасти в серьезные протестные акции? В конце концов, оснований для этого у них как минимум не меньше, нежели у фермеров, месяц подряд надоедавших кишиневцам клаксонами своих тракторов.

И тут есть нюанс. Железнодорожная отрасль всегда была в некотором роде "государством в государстве", автономной структурой со специфическими производственными правилами и даже человеческими традициями. И тем, что когда-то именовалось трудовыми династиями, – в штате ЖДМ и по сей день немало железнодорожников, являющихся таковыми во втором, а то и в третьем поколении. Таким работникам сложнее "выходить за флажки", они склонны до последнего хранить верность своей отрасли. Железнодорожники – очень терпеливые люди.

Но, разумеется, ничье терпенье не бесконечно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova