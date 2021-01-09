Самый точный прогноз погоды: в страну приходит похолодание

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КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. В субботу, 9 января, в Молдове погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается облачность, ночью местами слабые осадки преимущественно в виде снега, днем без существенных осадков. Местами слабый туман, гололедица. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -5 до 0 градусов. А днем воздух прогреется от +1 до +6 градусов по Цельсию.

"Десятого января - без существенных осадков", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

В последующие дни будет холоднее. С 10 по 13 января в ночные часы ожидается в среднем от -6 до -1 градуса, а днем температура будет около 0 градусов по Цельсию. А 11 января синоптики прогнозируют слабый снег.

Православная церковь 9 января чествует святого первомученика Стефана, архидиакона и апостола от семидесяти, который был побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме в 34 году.

Раньше в день Степана девушки гадали на скорое замужество - рассыпали на столе семечки и попарно их пересчитывали. Если выпадало четное число, значит, в этом году, возможно, удастся найти себе пару. Оставшаяся одна семечка означала, что замуж девушка выйдет нескоро.

В старину верили, если 9 января на улице не видно мелких птиц, значит, скоро начнутся снегопады. Если на деревьях в этот день виден иней, люди знали, что их ждет богатый урожай хлебных культур.

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