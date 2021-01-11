Политолог: Майе Санду выгодно максимально затянуть "переходный период"

По мнению экспертов, в обращении президента Санду в Конституционный суд куда больше политики, нежели собственно вопросов права.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Президент Санду обратилась в Конституционный суд РМ с просьбой пересмотреть некоторые положения Основного закона, касающиеся, в частности, назначения исполняющих обязанности министров исключительно из числа членов кабмина в отставке. Свое обращение глава государства мотивировала тем, что некоторые статьи "ограничивают президента страны и правительство в статусе и.о. в осуществлении их полномочий".

"Конституция Республики Молдова не предусматривает четкого срока, в который президент должен предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, – говорит эксперт в области права, бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский. – Это вопрос скорее не правового, а политического характера. В молдавском обществе есть определенные ожидания в отношении фигуры Майи Санду, она должна выполнять свои предвыборные обещания".

Между тем в преддверии этого обращения президента СМИ и некоторые наблюдатели заговорили о том, что в ближайшие дни истекает срок, в течение которого Майя Санду была обязана представить своего кандидата в премьер-министры республики. Однако в Конституции страны нигде не обозначено подобное жесткое условие.

По мнению эксперта, от президента ждут конкретных действий в условиях, когда в стране образовался "снежный ком" проблем: пандемия, ушедшее в отставку правительство, низкое доверие в обществе парламенту.

Политическую подоплеку в обращении Майи Санду в Конституционный суд видит и политолог Корнелиу Чуря.

"По Закону о правительстве, кабинет, ушедший в отставку, не может менять свой состав. Если министры уходят, нельзя привлечь других до образования нового полноценного правительства. Эту норму пытается сейчас изменить Санду", - говорит Чуря.

По его словам, нынешняя интерпретация норм Конституции, касающихся правительства, намеренно делает ушедший в отставку кабинет "более слабым". Для того, чтобы мотивировать президента и парламент как можно скорее утвердить новый кабинет.

"По всей видимости, Майя Санду хочет как можно на более долгий срок затянуть "переходный период" с временным кабинетом, но при этом иметь возможность управлять им как полноценным правительством", - утверждает политолог.

Он считает, что нынешний состав Конституционного суда настроен к Майе Санду дружественно и вполне может пойти навстречу просьбам президента.

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