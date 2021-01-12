17:40 12 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.93
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Флакон с надписью Вакцина от Covid-19

Молдаване окончательно поверили в серьезность пандемии COVID-19

© AFP 2020 / Joel Saget
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (332)
161 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/05/33150651.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210112/33215985/moldavane-okonchatelno-poverili-v-sereznost-pandemii-covid-19.html

Медики страны провели очередной социологический опрос и убедились, что молдавское общество в целом весьма серьезно воспринимает угрозы, которые несет эпидемия коронавируса.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальное агентство общественного здоровья РМ поделились итогами третьего по счету проведенного в Молдове исследования поведенческих факторов, связанных с COVID-19. По его результатам, медики остались удовлетворены уровнем открытости и восприимчивости людей к опасности, которую несет пандемия коронавируса.

"Граждане страны стали серьезнее воспринимать риски. Меньше людей практикуют нездоровый образ жизни. Постоянно увеличивается процент тех, кто считает, что ношение масок в общественных местах должно быть обязательным", – сообщается на официальном сайте ведомства.

Опросник для исследования был разработан Европейским региональным бюро ВОЗ для всех стран балканско-черноморского региона и учитывал особенности эпидемиологической ситуации в Молдове. Целью опроса было понять, как население воспринимает риски, знания, источники информации, каково их отношение к инициативам властей по реагированию на пандемию.

Медицинские работники в инфекционной больнице
© Sputnik / Кирилл Брага
Эпидемиолог – о новом штамме коронавируса: что надо знать

Главные результаты исследования выглядят следующим образом.

С июля в Молдове заметно выросло количество людей, которые оценивают риск заражения COVID-19 как высокий. Особенно много таких респондентов среди пожилых людей и женщин. При этом на целых 15% стало больше тех, кто считает, что опасность угрожает им непосредственно.

Подавляющее большинство (91%) отвечавших на вопросы оценивают свой уровень знаний о мерах защиты от инфекции как хороший и очень хороший. Также с августа в Молдове на 14% стало меньше людей, считающих, что средства массовой информации преувеличивают опасность, которую несет эпидемия коронавируса.

Более 92% взрослых респондентов заявили, что соблюдают основные меры для предотвращения заражения: носят маску, моют руки с мылом в течение не менее 20 секунд, пользуются антисептиками, соблюдают социальную дистанцию.

В молдавском обществе по-прежнему остается очень высоким уровень согласия с мерами, предпринимаемыми правительством для изоляции инфицированных или контактировавших с заболевшими COVID-19 людей. В сравнении с августом, к сегодняшнему дню стало еще больше (85%) тех, кто готов носить защитную маску в общественных местах. Кроме того, почти половина респондентов согласна с тем, что люди старше 63 лет должны оставаться дома и более трех четвертей – с тем, что приехавшие из-за границы должны уходить на самоизоляцию.

Центр COVID-19
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Додон: Минздрав Молдовы справляется с пандемией

Те же три четверти молдаван серьезно обеспокоены экономическими последствиями пандемии для страны и для них лично.

Однако согласно результатам исследования, только 38% отвечавших на вопросы твердо намерены сделать тест на коронавирус после контакта с подтвержденным носителем вируса. Остальная часть респондентов будет ждать появления симптомов COVID-19.

Также относительно низким остается в молдавском обществе доверие к вакцинам, свое положительное отношение к которым высказала только треть респондентов. 70% отвечавших на вопросы основным условием своего согласия на вакцинацию назвали отсутствие побочных эффектов.

Напомним, третье исследование проводилось с 10 по 20 ноября 2020 года на вероятностной выборке из 1001 человека из 404 населенных пунктов, репрезентативных для взрослого населения Республики Молдова (за исключением Приднестровья), максимальная погрешность выборки составила 3%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (332)

По теме

Ученые предложили бороться с коронавирусом при помощи радиации
Японский футуролог: миру грозят новые пандемии
Теги:
Минздрав, коронавирус, соцопрос


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Спутник V добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться