Муравский вежливо обвинил Слусаря в экономической безграмотности

Член одного из самых эффективных правительств в постсоветской истории Молдовы посчитал критику решений Минфина со стороны действующего депутата парламента, мягко говоря, безосновательной.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Экс-министр экономики РМ, бывший вице-премьер Александр Муравский дал "отповедь" вице-председателю парламента Александру Слусарю после наделавших много шума слов последнего о том, что недавние займы Минфина на внутреннем рынке Молдовы - "это тревожный сигнал для бюджетной стабильности и плохая тенденция для национальной экономики".

Слусарь сетовал на то, что государственный долг РМ неоправданно растет, поскольку, по его мнению, ушедшее в отставку правительство не позаботилось о заключении соглашений с "внешними партнерами, предоставляющими более дешевые гранты и ссуды".

Во-первых, напомнил Муравский Слусарю, гранты выдаются на реализацию конкретных проектов, а не на пополнение бюджета страны. То есть имеют абсолютно другое назначение.

Во-вторых, финансовая помощь от внешних партнеров всегда сопровождается конкретными экономическими, социальными и политическими условиями.

"И хотя в целом выполнение этих условий вписывается в логику необходимости модернизации страны, бывают ситуации, когда правительство не может и не должно принимать часть из условий, так как они несвоевременны или неподъемны для значительной части населения", - пишет Муравский на своей странице в социальной сети.

И в-третьих, утверждает бывший министр экономики, зарубежные партнеры дают кредиты в твердой валюте (долларах США или евро), а у коммерческих банков РМ правительство заимствует в молдавских леях. Поэтому утверждение, что зарубежные кредиты дешевле, по его словам, неверно. 1% кредита в твердой валюте сегодня примерно сопоставим с 4% в леях (а на первом аукционе этого года Минфин разместил ГКО под 3,38%).

"В качестве подсказки советую господину Слусарю подумать, почему наши банки платят вкладчикам по депозитам в леях 2-4% годовых, а по таким же депозитам в долларах или евро 0,2-1%", - написал Муравский.

Он также посоветовал Александру Слусарю сравнить ставки, по которым молдавские коммерческие банки выдают кредиты экономическим агентам в леях и в валюте.

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