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Конопля.

Пока милые бранились, приехала полиция и сняла урожай марихуаны

© CC0 / Pixabay / futurefilmworks
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210113/33228895/poka-milye-branilis-vyrosla-marikhuana-i-priekhala-politsiya.html

Сотрудники управления столичной полиции, пресекая банальный бытовой конфликт, в итоге завели дело о наркотиках.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Как сообщается на официальном сайте кишиневского муниципального управления полиции, экипаж патрульного батальона получил от службы 112 вызов в один из домов по улице Димо, где в квартире громко ссорились жильцы – 37-летний мужчина и женщина 29 лет. Полицейские, с разрешения семейной пары вошедшие в квартиру, с удивлением обнаружили там кусты марихуаны.

"Сотрудники немедленно запросили поддержки специальной оперативной группы по борьбе с наркотиками", – сообщает муниципальное управление полиции.

Бригада полиции специального назначения Fulger. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ходе осмотра квартиры была обнаружена растущая марихуана, за которой ухаживали в особых условиях, сухая растительная масса со специфическим запахом, несколько запаянных пакетов с растительной массой и принадлежности для употребления наркотиков.

В ходе допроса хозяин квартиры признался, что выращивал марихуану для собственных нужд.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Согласно молдавскому законодательству мужчине грозит штраф в размере от 20 000 до 35 000 леев, или 150 часов неоплачиваемой работы на благо общества, или лишение свободы на срок до одного года.

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Теги:
управление полиции Кишинева, марихуана


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