Пока милые бранились, приехала полиция и сняла урожай марихуаны

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Как сообщается на официальном сайте кишиневского муниципального управления полиции, экипаж патрульного батальона получил от службы 112 вызов в один из домов по улице Димо, где в квартире громко ссорились жильцы – 37-летний мужчина и женщина 29 лет. Полицейские, с разрешения семейной пары вошедшие в квартиру, с удивлением обнаружили там кусты марихуаны.

"Сотрудники немедленно запросили поддержки специальной оперативной группы по борьбе с наркотиками", – сообщает муниципальное управление полиции.

В ходе осмотра квартиры была обнаружена растущая марихуана, за которой ухаживали в особых условиях, сухая растительная масса со специфическим запахом, несколько запаянных пакетов с растительной массой и принадлежности для употребления наркотиков.

В ходе допроса хозяин квартиры признался, что выращивал марихуану для собственных нужд.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Согласно молдавскому законодательству мужчине грозит штраф в размере от 20 000 до 35 000 леев, или 150 часов неоплачиваемой работы на благо общества, или лишение свободы на срок до одного года.

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