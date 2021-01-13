Политолог: В Брюсселе Санду будет "шаркать ножкой"

Текущая ситуация в Молдове не располагает к предметному разговору нового главы государства с администрацией Европейского союза.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Майя Санду, совершившая своей первый официальный зарубежный визит в качестве главы государства, ранее анонсировала свою поездку в Брюссель. Из Киева она привезла лишь некий "договор о намерениях". Будет ли что-то более существенное после ее поездки в столицу Евросоюза?

"Думаю, что никакой конкретики на данном этапе ожидать не следует, – говорит политический аналитик Игорь Волницкий. – Майя Санду стала президентом, но не получила той полноты реальной власти, о которой заявляла и на которую рассчитывала".

В этой ситуации, по мнению собеседника, встречи главы молдавского государства с администрацией Европейского союза будут проходить под аккомпанемент обещаний всемерной поддержки РМ, с одной стороны, и заверений в неизменности курса республики на интеграцию с Европой – с другой. Но для более прагматичного подхода пока оснований нет.

Между тем, напоминает политолог, размер помощи Евросоюза Молдове традиционно оказывается на порядок выше всякий раз, когда у власти в стране находятся проевропейски ориентированные (или, по крайней мере, декларирующие подобные устремления) политики. Что объяснимо: вот уже некоторое время главная движущая сила, принимающая решения на уровне ЕС и его рабочих органов, – Европейская народная партия, в которой состоят и несколько молдавских политических формирований – ЛДПМ, партия "Действие и солидарность", Платформа "Достоинство и правда".

Беда в том, что в нынешних молдавских реалиях применить к перечисленным выше партиям термин "правящие" едва ли возможно.

"Санду не может сейчас привлечь в Молдову финансовую помощь Евросоюза или запустить некие совместные с ЕС проекты, поскольку по-прежнему не является частью той силы, которая де-факто руководит страной", – говорит Волницкий.

Президент РМ сегодня фактически не контролирует даже временное, располагающее весьма урезанными полномочиями правительство и даже вынуждена обращаться в Конституционный суд, дабы хоть в какой-то мере изменить это положение дел.

Более того, ситуация не изменится до тех пор, пока в молдавском парламенте не появится лояльно настроенное к Майе Санду большинство.

Доктор философских наук, политолог Борис Шаповалов также недоумевает: о каких договоренностях Санду с Евросоюзом можно вести речь, если президент в Молдове – фигура номинальная, облеченная лишь церемониальными полномочиями?

"Визит президента Санду в Брюссель не выйдет за рамки давно нам привычного обмена любезностями. Майя Григорьевна станет "шаркать ножкой" и бить себя в грудь: возьмите нас в цивилизованный европейский мир, мы будем хорошо себя вести", – говорит Шаповалов.

И этот статус-кво не изменится до тех пор, пока под контроль нового главы молдавского государства не перейдет хотя бы правительство, уполномоченное принимать решения, подписывать договоры, распределять финансовые активы.

Однако в отношениях Молдовы с Европейским союзом давно присутствует аспект, не связанный напрямую с вопросами финансовой помощи республике. Телефонный разговор, который состоялся у Майи Санду сразу после ее избрания на должность президента с Генеральным секретарем НАТО, должен был, видимо, на этот аспект в очередной раз намекнуть.

"Да, нефинансовая часть отношений РМ и ЕС существует. И по традиции она заключается в антироссийской позиции, к которой брюссельская бюрократия всегда подталкивала Молдову и будет подталкивать впредь, покуда существует геополитическое противостояние США, Евросоюза и России на евроазиатском пространстве", – утверждает Шаповалов.

Он убежден, что во время визита Санду в Брюссель и сразу после него от молдавского президента стоит ждать более или менее резких заявлений в адрес Российской Федерации.

К сожалению, все это никак не облегчит ситуацию в самой Молдове, которая ныне оказалась в подвешенном состоянии как минимум на полгода вперед.

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