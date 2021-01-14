Нагачевский увидел в действиях Санду "узурпацию власти"

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Президент Санду отчетливо дала понять, что не намерена выдвигать кандидатуру нового премьер-министра, дабы не затягивать срок роспуска действующего парламента и назначения даты досрочных выборов. И. о. главы Министерства юстиции видит в этом "злоупотребление законом".

После отставки правительства Иона Кику, напоминает Фадей Нагачевский, президент провела консультации с парламентскими фракциями, в ходе которых депутатами публично было высказано мнение, что досрочные выборы должны быть проведены строго в соответствии с Конституцией РМ. Это предполагает либо заморозить на три месяца законотворческую деятельность парламента, либо в течение того же срока трижды отклонить предложенную главой государства кандидатуру премьер-министра.

"И если к первому варианту президент не имеет никакого отношения, то во втором случае молдавский закон обязывает главу государства выдвинуть кандидата на пост главы кабинета министров", – утверждает Нагачевский.

Однако, сетует и. о. министра, президент Санду упорно не желает делать того, что требует закон, "придумав так называемую идею о самороспуске парламента" и ожидая по этому поводу решения Конституционного суда.

"С политической точки зрения президент пытается заблокировать конституционную процедуру. Не стану упоминать юридические санкции, предусмотренные за нарушение Конституции и Присяги президента, отмечу лишь, что считаю подобные маневры действиями на грани злоупотребления законом и узурпации власти", - заявил Нагачевский.

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