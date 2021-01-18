Молдавские ветераны войны получат новые удостоверения

Кампания по замене старых удостоверений на документы нового образца проходит в рамках акции "Память. Уважение. Честь".

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Министерство обороны РМ отчиталось о том, что в течение минувшего, 2020 года было выпущено около 3800 удостоверений ветеранов войны нового образца.

По словам государственного секретаря в области развития кадров, военного образования и планирования ресурсов Владимира Илиева, из общего количества новых удостоверений три было выдано ветеранам Великой Отечественной, 591 – участникам боевых действий в Афганистане, 3107 – защитникам территориальной целостности и независимости Молдовы, 21 – ветеранам боевых действий на территориях других (помимо Афганистана) государств.

Источник в Министерстве обороны также уточняет, что все документы были составлены на основе 5000 личных дел, представленных для повторного подтверждения статуса ветерана войны.

Напомним, кампания по замене старых удостоверений на документы нового образца проходит в рамках акции "Память. Уважение. Честь", цель которой – улучшить социальную и правовую защиту проживающих в Республике Молдова ветеранов различных вооруженных конфликтов. С начала 2018 года выдано уже более 19 тысяч удостоверений нового образца.

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