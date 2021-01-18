Молдавские ветераны войны получат новые удостоверения

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Министерство обороны РМ отчиталось о том, что в течение минувшего, 2020 года было выпущено около 3800 удостоверений ветеранов войны нового образца.
По словам государственного секретаря в области развития кадров, военного образования и планирования ресурсов Владимира Илиева, из общего количества новых удостоверений три было выдано ветеранам Великой Отечественной, 591 – участникам боевых действий в Афганистане, 3107 – защитникам территориальной целостности и независимости Молдовы, 21 – ветеранам боевых действий на территориях других (помимо Афганистана) государств.
Напомним, кампания по замене старых удостоверений на документы нового образца проходит в рамках акции "Память. Уважение. Честь", цель которой – улучшить социальную и правовую защиту проживающих в Республике Молдова ветеранов различных вооруженных конфликтов. С начала 2018 года выдано уже более 19 тысяч удостоверений нового образца.
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