В Кишиневе будут определены пункты вакцинации горожан

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Процесс иммунизации в столице будет координировать Главное управление социальной помощи и здравоохранения, попутно обучая медицинский персонал, который предполагается вовлечь в процесс вакцинации.
Также будут определены пункты иммунизации в городе и составлены списки жителей Кишинева, которые пройдут вакцинацию на первом этапе.
"На муниципальном уровне мы будем строго руководствоваться Национальным планом иммунизации от коронавируса, разработанным центральными властями", – заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.
Он добавил, что закупка вакцины COVID-19 не входит в компетенцию муниципальной администрации, это ответственность центральных властей и специализированных медицинских учреждений.
Однако кампания по продвижению вакцинации необходима, потому что "мнения людей по этому поводу очень различны".
"Мы должны быть готовы к возможному ухудшению ситуации в случае увеличения числа инфицированных, в том числе нового штамма COVID-19", - заявил Чебан.
Примар столицы напомнил, что что из более 152 тысяч случаев коронавируса, зарегистрированных в Молдове, 61 тысяча выявлена в Кишиневе. 163 жителя столицы умерли в результате осложнений, вызванных вирусом нового типа.
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