Эксперт: социалисты загнали президента Санду в капкан

Главе молдавского государства следует наконец определиться, что для нее важнее – ее репутация президента и амбиции правых партии или интересы населения Молдовы.

КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Глава Партии социалистов Игорь Додон, выступая на брифинге 18 января, полностью возложил на президента Санду ответственность за фактический паралич основных органов государственной власти в Молдове, сложившийся сразу вслед за отставкой правительства Кику.

"Несколько месяцев назад я говорил, что худший сценарий – это блокировка нескольких государственных институтов власти. Это и произошло. У нас нет правительства, а в программе президента говорилось, что у нее есть план по борьбе с пандемией, кризисом – экономическим и социальным", – заявил лидер ПСРМ

Додон также обвинил Санду в грубом нарушении Конституции РМ и призвал нового президента предложить наконец кандидатуру премьер-министра до 1 февраля.

"Несомненно, ситуация, сложившаяся сегодня в Молдове, является следствием ряда шагов Майи Санду и ее партии "Действие и солидарность", – заявил в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря. – Но также в определенной мере и "контрударом" ее оппонентов, Партии социалистов, которые пошли на отставку кабинета Кику. Впрочем, этой отставки упорно требовали сами правые, поэтому переложить ответственность за текущее положение дел в стране им сегодня не на кого".

Одновременно с обвинениями со стороны главы ПСРМ прозвучал и вердикт Конституционного суда в ответ на запрос депутатов правых партий, еще раз подтвердивший: никакой самороспуск молдавского парламента Основным законом страны не предусмотрен. Майе Санду вновь предложили действовать строго в соответствии с Конституцией. Однако именно на это в нынешних условиях главе молдавского государства решиться труднее всего.

"Социалисты заманили президента в искусно созданный капкан. И сама Санду, и правые в целом явно очень боятся, что после того, как будет выдвинут кандидат в премьеры, социалисты попросту за него проголосуют, разрушив тем самым все планы президента", – утверждает Чуря.

При этом чем дольше Санду колеблется с принятием решения по кандидатуре премьера, тем больший вес в глазах молдавского общества приобретают слова Додона о том, что "молдавский народ наблюдает политическое шоу" и что "в Молдове все больше видны попытки узурпации власти со стороны президента".

По мнению некоторых наблюдателей, Санду уже выглядит фигурой, изо всех сил пытающейся взять на себя как можно меньше ответственности. Но поскольку речь ни много ни мало идет о главе государства, то сейчас в руках Санду воображаемые весы, на одной чаше которых ее репутация президента и амбиции правых партии, на другой – интересы населения Молдовы в условиях, когда страна с каждым днем становится все более неуправляемой.

"Думаю, что команда Майи Санду еще попытается найти какие-то юридические обоснования для невыдвижения кандидата в премьеры и самороспуска парламента, но уже понятно, что всем придется руководствоваться 85-й статьей Конституции, которая, как известно предполагает только два повода для роспуска парламента и назначения досрочных выборов", – говорит директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук, который убежден, что роспуск парламента – "действие институциональное, а не политическое".

По его мнению, президенту Санду следует изначально ориентироваться на выдвижение высокопрофессионального кандидата, потенциально способного предложить действенную программу и возглавлять полноценное, эффективное правительство.

"Если произойдет сценарий, которого так опасается Санду, и социалисты в парламенте проголосуют за выдвинутую ею кандидатуру, то оппонентам придется искать пути сосуществования. И лучше, если при этом в стране будет правительство профессионалов", - утверждает Жук.

Попытка же затянуть принятие решения ведет только в тупик, усугубляя и без того тяжелое положение подавляющего большинства населения Молдовы.

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