Почему "Спутник V" станет для Молдовы хорошим выбором

Уже подтвердившая свою высокую эффективность и безопасность российская вакцина от коронавируса в ближайшее время может появиться в Молдове.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Игорь Додон в ходе своего первого публичного выступления в качестве лидера Партии социалистов заявил, что уже к середине февраля в Молдову поступит российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По словам Додона, тему поставок российской вакцины для Молдовы он обсудил во время встречи с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в ходе своего недавнего визита в столицу России.

"Меня заверили, что Республика Молдова получит вакцину от Covid-19 "Спутник V". Уже в ближайшие недели российская вакцина появится в Кишиневе", – пообещал Додон, уточнив, что речь идет о нескольких сотнях тысяч доз.

При этом власти Молдовы никак не отреагировали на заявление Додона. Напротив, в республике разгорелся скандал. Советник молдавского президента по вопросам здравоохранения, бывший глава Минздрава раскритиковала в эфире одного из телеканалов отечественное Министерство здравоохранения за якобы отказ закупать вакцину Pfizer, поскольку последняя "нуждается в особых условиях для транспортировки, хранения и распространения" и республика "не может работать с такими вакцинами".

Минздрав, впрочем, поспешил оперативно опровергнуть слова своего бывшего руководителя, заявив, что в данный момент, благодаря сотрудничеству с ВОЗ по программе COVAX, располагает холодильниками на 140 тысяч доз вакцин, требующих хранения при -70 градусов, а 31 января должен получить камеры еще на 400 тысяч доз.

Тем не менее сомнения в возможности использовать в Молдове германо-американскую вакцину остаются.

"Нужно учитывать, что в процессе вакцинации человеку необходимо ввести две дозы через определенный промежуток времени. Это, помимо прочего, означает необходимость внимательно и непрерывно отслеживать остаток доз в стране. Чтобы не вышло, как в декабре в Румынии, когда люди получили первую дозу "Пфайзера", а для второй дозы внезапно не оказалось достаточного количества препарата", – утверждает эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

У эксперта также есть сомнение, что республика сможет справиться с задачей вакцинации, сделав ставку на какой-то один препарат.

Между тем Pfizer уже объявила о снижении объемов производства вакцины из-за изменений в производственном цикле, что закономерно вызвало волну недовольства в странах, предзаказавших препарат. Недавний скандал в Норвегии, где на 30 тысяч вакцинаций "Пфайзером" пришлось 29 летальных исходов, только подлил масла в огонь.

По словам экспертов, некоторые страны сегодня пытаются проводить, так сказать, "смешанную" вакцинацию, когда в первой дозе используется препарат одного производителя, во второй – другого. Но здесь есть одно важное "но": препараты должны быть произведены по схожим технологиям.

То есть использовать, скажем, "Спутник V" на пару с Pfizer нельзя, а вот вместе с вакциной AstraZeneca или Johnson&Johnson – теоретически может быть вполне эффективно и безопасно.

"Если оценивать ситуацию в целом, мы увидим, что абсолютно все вакцины от COVID в мире сейчас используются в экстренном режиме. Ни по одной из них пока не получены результаты третьей фазы клинических испытаний. То есть по статусу, с юридической точки зрения, все существующие вакцины одинаковы", – говорит Токарчук.

Эксперт подчеркивает, что сейчас рано проводить сравнения клинической эффективности различных вакцин. Но все они на сегодняшний день располагают лишь временными регистрационными удостоверениями и пока используются на практике в основном по "географическому" принципу – в странах происхождения.

Однако есть препараты, которые уже продемонстрировали свой международный потенциал. В том числе это российский "Спутник V", к сегодняшнему дню разрешенный к применению не только в России и союзной Белоруссии, но и ряде других стран, среди которых Аргентина, Сербия, Алжир, Боливия. Более того, помимо РФ производить "Спутник V" планируется в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее.

Очевидно, что в экстремальных условиях пандемии коронавируса молдавским властям придется взять на себя ответственность и определиться, наконец, с алгоритмом вакцинации населения республики, говорят эксперты.

Игорь Додон, напомним, говоря о российской вакцине, выразил надежду, что жители Молдовы в итоге смогут самостоятельно выбирать, каким препаратом вакцинироваться.

"Спутник V" к сегодняшнему дню продемонстрировал весьма убедительные результаты и признается даже недавними скептиками одной из лучших вакцин от коронавируса в мире. В то время, как в республике по-прежнему нет ясности ни в отношении препаратов, ни даже по предполагаемым срокам начала вакцинации, Российская Федерация уже готова поделиться вакциной с Молдовой.

И весьма актуально выглядит выраженная Додоном надежда, что "в Молдове не станут чинить препятствия российской вакцине".

Если вспомнить демонстративно предвзятое отношение к "Спутнику V", например, со стороны официальных властей соседней Украины, то вопрос этот представляется отнюдь не праздным.

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