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Ликбез от полицейских: как не стать жертвой уличных грабителей

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Тема:
События Кишинева (172)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210121/33314686/Likbez-ot-politseyskikh-kak-ne-stat-zhertvoy-ulichnykh-grabiteley.html

Столичные полицейские рассказали кишиневцам о главных мерах безопасности, которые необходимо знать, выходя на улицу.

Банковские карты, архивное фото.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Полиция Кишинева заявила об участившихся случаях мошенничества: что надо знать
КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Сотрудники отдела по обеспечению общественной безопасности Управления полиции Кишинева провели в столице специальную акцию, в ходе которой проинформировали горожан об основных мерах, снижающих вероятность стать жертвой уличных грабителей. Полицейские активно общались с кишиневцами и раздавали информационные материалы.

Чтобы не стать на улице жертвой преступников, утверждают работники отдела общественной безопасности, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Избегать прогулок поздно вечером и ночью в слабозаселенных районах города и на неосвещенных территориях.
  • Не выставлять напоказ драгоценности и дорогостоящие вещи (цепочки, браслеты, мобильные телефоны и т. д.), поскольку такое неоправданное хвастовство может закончиться печально.
  • Всегда носить сумки, портфели, пакеты в руке, противоположной движению транспорта. Это затруднит преступнику возможность выхватить ее на ходу.
  • Обнаружив за собой слежку, следует передвигаться только по многолюдным улицам, даже если для этого придется изменить маршрут. Немедленно привлечь внимание первого встреченного полицейского. Если сотрудников полиции не окажется поблизости, нужно не стесняться обратиться за помощью к прохожим.
  • Входя в подъезд многоквартирного дома, в здание организации или предприятия, всегда обращать внимание, нет ли подозрительных лиц на лестничных площадках, в коридорах, слабоосвещенных местах.
  • Следует использовать любую возможность для того, чтобы не входить в лифт с незнакомыми людьми. Столичная полиция рекомендует сделать это привычкой для всех членов семьи.
  • Если в здании не работает лифт, следует обратить пристальное внимание на тех, кто поднимается с вами по лестнице в непосредственной близости. В такой ситуации необходимо стараться держать более или менее безопасную дистанцию с незнакомцем.
  • Необходимо избегать ношения при себе крупных сумм денег, не предприняв предварительно надлежащих мер безопасности.

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Кроме того, сотрудники правоохранительных органов столицы призывают: если вы все же стали жертвой уличного преступления, как можно быстрее обратитесь в ближайшее отделение полиции или свяжитесь с экстренной службой 112.

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Тема:
События Кишинева (172)

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Теги:
преступность, полиция Кишинева


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