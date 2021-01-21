В Молдове падают цены на морковь и картофель

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Производители и импортеры плодоовощной продукции Молдовы впервые за многие годы начали 2021-й с забитыми под завязку складами.
Руководители крупных овощеводческих хозяйств республики сообщают, что к концу января им удалось продать лишь 20-30% от всего объема картофеля и моркови, заложенных на хранение осенью прошлого года. Та же ситуация наблюдается на складах трейдеров-импортеров.
Все это закономерно сказывается на ценах. В январе картофель на молдавском рынке предлагали уже по 0,17-0,23 доллара килограмм, а морковь можно приобрести по 0,14-0,20 доллара.
Отчасти это объясняется сравнительно высоким урожаем прошлого года и столь же высокой активностью импортеров на протяжении всего 2020-го.
Ситуацию усугубило то обстоятельство, что некоторые крупные розничные сети в прошлом году окончательно отказались от закупок местной продукции у малых трейдеров и выстроили собственные цепочки импорта овощей базового ассортимента.
По наблюдениям операторов плодоовощного рынка, нынешней зимой цены достигли самого низкого уровня за последние три-четыре года. И это в то время, когда корнеплоды ныне дорожают почти повсюду в регионе.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>