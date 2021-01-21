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Картофель

В Молдове падают цены на морковь и картофель

© Sputnik / Виталий Аньков
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210121/33326247/V-moldove-padayut-tseny-na-morkov-i-kartofel.html

Хороший прошлогодний урожай и высокая активность импортеров создали переизбыток этих продуктов овощеводcтва в республике.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Производители и импортеры плодоовощной продукции Молдовы впервые за многие годы начали 2021-й с забитыми под завязку складами.

Теплица с огурцами
© Photo : Leonid Ghedea
Аграрии не знают, что делать с овощами, выращенными в теплицах, - фото

Руководители крупных овощеводческих хозяйств республики сообщают, что к концу января им удалось продать лишь 20-30% от всего объема картофеля и моркови, заложенных на хранение осенью прошлого года. Та же ситуация наблюдается на складах трейдеров-импортеров.

Все это закономерно сказывается на ценах. В январе картофель на молдавском рынке предлагали уже по 0,17-0,23 доллара килограмм, а морковь можно приобрести по 0,14-0,20 доллара.

Отчасти это объясняется сравнительно высоким урожаем прошлого года и столь же высокой активностью импортеров на протяжении всего 2020-го.

Ситуацию усугубило то обстоятельство, что некоторые крупные розничные сети в прошлом году окончательно отказались от закупок местной продукции у малых трейдеров и выстроили собственные цепочки импорта овощей базового ассортимента.

Абрикосы.
© CC0 / Pixabay / RitaE
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Сильнее всего страдают мелкие молдавские трейдеры, снабжающие городские оптовые рынки и малые сети "маркетов у дома" – вынужденные в условиях стагнирующего рынка продолжать курс на снижение цен.

По наблюдениям операторов плодоовощного рынка, нынешней зимой цены достигли самого низкого уровня за последние три-четыре года. И это в то время, когда корнеплоды ныне дорожают почти повсюду в регионе.

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Теги:
импорт, плодоовощная продукция


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